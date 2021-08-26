疫情穩定控制 新北增1例為居家隔離陰轉陽確診 15:142021/08/26 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增1例確診。(新北市衛生局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增1例確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，該個案在新莊，是居家隔離陰轉陽，真正新增是0人，該案是在職場因為同事確診被居家隔離，19日居隔到今天，採檢陰轉陽，包括接觸者、居隔都0人，代表新北市疫情穩定控制，鼓勵市民繼續出來篩檢，找出社區隱形傳播鏈。 村田、佳美工陸續因疫停工… 日系鋁電廠醞釀調漲 國健署推估：國內千名大腸癌患者未確診 6個月內必做大腸鏡 #居家隔離 #陰轉陽 #新北市 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 急診醫揪出2確診堵破口 林姿妙感謝 04:102021/08/26 地方新聞 Delta確診者摸過手扶梯 他105分鐘後再碰到竟染疫 14:192021/08/26 生活 全台迎嘉玲 基隆台北設施再鬆綁 04:102021/08/26 地方新聞 櫻花啟動三大發展策略 未來營運續創高可期 10:512021/08/26 財經 習近平要求 10月前11億人打兩劑疫苗 04:102021/08/26 焦點新聞 《國際經濟》德國9月消費信心下滑 劣於預期 15:422021/08/26 財經 中央發五倍券、幫軍公教加薪遭質疑救民調 柯P：將面臨通貨膨脹 17:262021/08/26 政治 浦東機場染疫 空運費率飆漲 04:102021/08/26 財經要聞 頭條揭密》中國成為首個控制Delta疫情國家 西方世界根本做不到 08:032021/08/26 政治 陸姓作家打高端後猝逝 指揮中心公布解剖結果 14:472021/08/26 生活 高端臨床試驗排除5類人 陳時中：不找身體差的實驗 14:402021/08/26 生活 生活熱門新聞 桃園男打高端死亡遭指揮中心「增重40公斤」 莊人祥道歉：是目測 - 生活 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 打高端慘被男友甩 女大生淚崩：8年感情敗給疫苗 - 生活 網紅大蛇丸新片遭喊退訂 粉絲因1原因下最後通牒 - 生活 首批BNT不只12-18歲能打 陳時中：將開放登記意願 - 生活 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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