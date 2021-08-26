新北市今新增1例確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，該個案在新莊，是居家隔離陰轉陽，真正新增是0人，該案是在職場因為同事確診被居家隔離，19日居隔到今天，採檢陰轉陽，包括接觸者、居隔都0人，代表新北市疫情穩定控制，鼓勵市民繼續出來篩檢，找出社區隱形傳播鏈。