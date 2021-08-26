疫情讓社福團體陷入寒冬，如今又傳出有詐騙集團竊取捐款人資料，以「操作錯誤，導致網路匯款變成分期付款或定期扣款」名義進行電話詐騙，自7月起已有73件、逾2500萬的損失。國民黨立委林奕華說，歹徒利用人性的單純與善良詐騙，還打擊社福團體的信用，政府部門若無法成為人民依靠，請問誰還有信心捐錢？

全國各大公益社福因疫情緣故，募款金額大幅縮水。如今，有詐騙集團涉嫌駭進公益勸募的網管平台，竊取捐款者個資後，再佯裝社福團體人員致電告知捐款出問題，要求依照指示操作提款機、網路銀行。

國民黨立委林奕華指出，根據官方資料顯示，今年7月以來，因此模式而遭詐騙的案件數共73件，金額高達2500萬；這不僅是幾十年來累積下來善心人士對團體的信任，被騙走的錢原本也要用在需要者的身上，這種利用人的單純與善良的詐騙，是台灣最醜陋的一面。

目前所知，包括中華民國心臟病兒童基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華民國兒童癌症基金會、台大兒童健康基金會、台灣樂作創益協會、白永恩神父社會福利基金會、中華民國運動神經元疾病病友協會，及天主教靈醫會共8個公益團體，都接連發生捐款者資料遭駭的狀況。

中華民國心臟病兒童基金會侯嘉殷指出，駭客入侵的不是他們的網站，而是中間的網管公司；而歹徒利用人性的善良詐騙，讓他覺得很對不起捐款人，最高額度有一人被騙走十幾萬，所以目前基金會只能先暫停線上捐款，這是很沉痛的決定，請大家繼續小心。

中華民國兒童癌症基金會董事長林東燦說，詐騙集團騙走的錢是癌症孩童的救命錢，希望不要再做種虧心事；同時，也希望警政單位能夠積極偵辦，對捐款的詐騙案件，能夠在最短時間內破案，減少捐款人與基金會的損失。

對此，警政署刑事警察局預防科科長陳瑞基表示，165反詐騙中心在今年確實陸續接到類似詐騙電話的訊息，也立即發布新聞，希望接到電話的人要多方查證。他表示，防範的手法主要有兩種，第一是來電顯示號碼若有「＋號」，或是「＋886」、「＋2」，就可能是從境外打來，看到就要有警覺。

陳瑞基說，接到類似電話，只要對方講到解除設定、分期付款、重複扣款，要你到ATM或者網路銀行匯款，「絕對是詐騙、絕對是假的。」

林奕華強調，事情的發展不該是這樣，警方該做的是全力破案，讓愛心有信心繼續捐款，否則政府部門若無法成為人民的依靠，這樣誰還會有信心把錢繼續捐助給需要幫助的人。