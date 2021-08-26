台灣新冠肺炎疫情趨緩，不過過去三個多月重創經濟，即便如今生活逐漸恢復正軌，許多店家仍舊稱不住宣布歇業，男團玖壹壹成員洋蔥也難躲這波倒閉潮，昨(25日)無預警宣布在台中經營的滷味店營業至9月初，讓許多粉絲難以置信。

「玖壹壹」成員洋蔥除了歌唱事業，也積極投資副業，像是前年在台中合夥開設酒吧後，去年又跟友人投資開滷味店，之前受到疫情影響，取消內用一律只做外帶和外送，原以為順利挺過這波疫情，沒想到昨(25日)突然在社群網站宣布歇業消息，他表示面臨疫情、原物料飆漲夾擊下，導致店內收入虧損，預計營業至9月初，也感謝所有顧客一年多來的支持，希望未來仍有機會為各位服務。

洋蔥去年跨足餐飲業，與股東合夥在台中開滷味店，當時還砸下百萬元裝潢和添購相關設備，沒想到才一年就面臨收攤，根據《ETtoday星光雲》報導，洋蔥透露會無預警宣布歇業，主要是股東協議後，對經營上有其他想法，因此再幾經協議之後，決定先結束營業。

洋蔥加盟前，先是覺得食材健康且多樣化，在與股東們試吃多次後決定開業，當時決定要在臺中開的時候，還專程搭高鐵北上吃一次，因為其他老闆很懂得行銷，自己就是當個小小股東，更表示等兩家店都穩定回本後，預計積極拓展中南部加盟市場，至於被問及下個投資目標？他回應：「下次吃到好吃的東西可以再來投資。」