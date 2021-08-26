「台灣市博會-好市抵家」今開幕，，宣布自8月24日起至9月19日橫跨全台9個展館線上線下同步開跑。（柯宗緯攝）

經濟部中辦副主任林春菊（左）、高市府副祕書長郭添貴（右）出席開幕式。（柯宗緯攝）

經濟部聯手高雄市經發局今（26）日在棧貳庫廣場舉辦「台灣市博會-好市抵家」開幕儀式，特別用「切西瓜」方式揭幕，宣布自8月24日起至9月19日橫跨全台9個展館線上線下同步開跑，高雄館有16處市場、夜市加入並推出限時優惠，並將與直播主聯手介紹在地美食名攤，搶攻後疫情時代電商市場。

經濟部中辦副主任林春菊指出，「市集新生活」策略從硬體的基礎環境改造、衛生安全升級、導入品牌設計概念，到「線上菜市仔·夜市仔」線上買菜網，透過公私協力，讓傳統市場升級為市場2.0，使台灣傳統民生文化得以蛻變並呈現嶄新面貌。

林春菊表示，市博會特展以「好市抵家」為主題，邀請歷年「優良市集和樂活名攤」獲高星的市集與名攤，透過線上直播介紹市集、攤位特色並推出限時優惠，同步在台北、板橋、桃園、台中、彰化、嘉義、台南、高雄及花蓮等9個城市開跑，歡迎民眾感受市集滿滿的熱情與人情味。

高市府副祕書長郭添貴指出，市府首創「高雄好家載」平台，助攻店家、計程車與市集建立防疫互助經濟圈，帶動商家轉型加入電商平台，不少市場也加入行列，期待搭配「台灣市博會-好市抵家」活動，將高雄最有特色的市場、夜市美食名攤介紹給全台民眾。

今也舉辦「台灣市集榮譽會長」頒獎典禮，表揚擔任自治會長超過10年以上、對市集有實質貢獻的優秀管理人，其中高雄3人入選，包括高雄市共有國民市場會長謝榮賢、龍華市場前會長張明煌及武廟市場會長涂淑蘭入選，高市府副祕書長郭添貴、經濟部中辦副主任林春菊、高雄港土開公司董事長沈妙姿也親自頒獎，肯定3位會長多年耕耘，帶領市場改造轉型。

「台灣市博會-好市抵家」將自24日起每周二到周日下午2時起透過臉書（https：／／www.facebook.com／MarketExpo／）直播，由直播主帶路深入介紹各大市場、夜市特色及美食，還將推出限量專屬優惠，歡迎民眾宅在家逗陣迺菜市仔搶好康。