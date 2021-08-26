精神科醫師蘇偉碩發起「網上墓誌銘」計畫，希望染疫往生者的家屬親友能走出汙名化的死亡陰影。（黃世麒攝）

大眾葬28日登場 打破疫情下專業黑箱。曾薏蘋翻攝

多位藝文工作者發起8月28日在自由廣場追思因疫死亡的「大眾葬．文化行動祭」活動，今記者會中也哀悼新冠肺炎過世的亡靈，活動召集人吳永毅表示，台灣目前的網軍比病毒更肆虐，走向不自由的極端政治，謝英俊的巨大作品「大眾帳」會出現活動會場，象徵打破疫情下的專業黑箱。

此外，發起撤銷高端EUA公投的醫生蘇偉碩今也表示，1931年蔣渭水醫師染疫死亡，當時為了對抗日治時期極權政治，支持者在8月23日為蔣渭水辦了一場「大眾葬」，讓往生者生產力量，無力者能夠說話。

他說，今年8月23日也是高端施打的日期，當時日治時代不准從事政治集會與批評的陳抗，與90年後的今天背景十分相像，希望能藉由大師級藝術、文化的作品一起號召國人加入，與這些不為人知的染疫死者有小小的對話與追思。

他強調，不用擔心被網軍污衊及國家機器打壓，往生者家屬親友能走出汙名化的死亡陰影。

吳永毅說，文化行動祭分3部分，一是邀請曾獲國家文藝獎的謝英俊、陳界仁與王墨林3位得主，在自由廣場進行作品展演；二則由社會上的無力者，包括美麗華罷工工人、黎明幼兒園，南鐵黃春香、中國配偶與境外生等團體，提供抗爭、運動中檔案作為布展；最後則針對網軍肆虐下，無法自由發表的議題與話題，邀請蘇偉碩醫師等人，在活動期間的晚上於廣場帳篷進行思想辯論與對話。

吳永毅表示，「大眾帳」象徵在帳篷下眾生皆能被包容、被庇佑，讓所有意見能出來，不像疫情期間許多事很多都被專家等人的黑箱作業把持與掌控，現在網軍打壓太厲害，年輕人都不敢站出來，希望大家以庶民身份，參加「大眾葬」活動勇敢發聲。