中秋節開放新北河濱烤肉？侯友宜回應了 15:212021/08/26 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋節開放新北河濱烤肉？侯友宜回應了。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下月就是中秋節，民眾好奇是否可以在戶外烤肉，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，目前新北市河濱烤肉區沒開放烤肉，現在距離中秋節還有一段時間，會滾動式檢討，如疫情穩定，在防疫落實可以做到的話，才會朝開放方向，中秋節前會再找時間跟大家報告。 中秋戶外烤肉可以嗎？陳時中這麼說 「國民女友」來了！富邦悍將今新莊主場找羅嘉翎開球 #中秋節 #烤肉 #疫情 #新北 #河濱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家人病危！ 女大生因1理由滯台11個月 急求書記官結局好感人 11:452021/08/26 社會 頭條揭密》中國成為首個控制Delta疫情國家 西方世界根本做不到 08:032021/08/26 政治 捷運樹林線影響校園 家長抗議 04:102021/08/26 地方新聞 不必上飛機！長榮空廚卡位中秋節 月餅禮盒上架電商 11:022021/08/26 生活 防疫考量 新北校園兒童遊具開學後仍不開放 14:122021/08/26 生活 新北里鄰關懷救助計畫 近9000弱勢人次受惠 10:292021/08/26 生活 新北打造親水遊戲場 河濱公園亮點多 04:102021/08/26 地方新聞 宅在家也能遊神農街區 南臺科大開發「探索神農線上版」遊戲 13:492021/08/26 寶島 本土＋0一天就破功 新北今再傳確診個案 10:322021/08/26 生活 加碼拚振興 宜花東串聯推微旅行 04:102021/08/26 焦點要聞 新北幼兒園園長線上會議 侯友宜公布準公共幼兒園達206間 11:022021/08/26 寶島 生活熱門新聞 打高端慘被男友甩 女大生淚崩：8年感情敗給疫苗 - 生活 陸姓作家打高端後猝逝 指揮中心公布解剖結果 - 生活 高端現緩打潮？陳時中認了 公開首兩日數據 - 生活 新北推加倍券 最高加碼曝光「5千可換1萬」 - 生活 高端開打3天4人猝逝 民眾出現退打潮 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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