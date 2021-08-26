下月就是中秋節，民眾好奇是否可以在戶外烤肉，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，目前新北市河濱烤肉區沒開放烤肉，現在距離中秋節還有一段時間，會滾動式檢討，如疫情穩定，在防疫落實可以做到的話，才會朝開放方向，中秋節前會再找時間跟大家報告。