台東縣綠島鄉朝日海底溫泉由東海岸國家風景區管理處委外經營，廠商東方之泉日前未維修造成安全疑慮，遭東管處勒令暫停營業，現因當地90多家民宿業者向廠商購買的4萬多張、價值700多萬的溫泉券無法退款，引發民怨，民宿業者25日表決通過，若廠商跳票，則要求東管處強制接管朝日溫泉。

泡著溫泉同時欣賞一望無際的太平洋，被譽為全球三大海底溫泉的綠島朝日溫泉，12年前以ROT的方式委託東方之泉維修經營，是遊客到綠島必訪的景點之一。據估計每年有高達15萬人到訪，年營業額高達2千萬，今年5月卻因東方之泉未善盡維修責任，影響安全，遭到東管處勒令暫停營業。

如今當地90多家民宿業者向廠商購買的4萬多張溫泉券無法退款，金額高達700多萬；因此民宿業者聯合向綠島鄉代會陳情，請代表會替他們跟東方之泉討回預購的溫泉券退款。

陳姓民宿業者氣憤表示，「當初說好的每3年蓋建設的，都經過十幾年，連根柱子都沒有，更扯的是竟被經營成廢墟，東管處也明顯失職」；綠島鄉代會副主席鄭姵辰力挺當地居民，「老實講，我們代表會陸陸續續接到很多的投訴」，因東方之泉不維修設施，內部控管不佳等，因此在座民眾都對東方之泉持不信任的態度，獲得在場一致掌聲。

東管處回應，業者東方之泉已承諾9月13日前會修好開放，但會先凍結廠商履約保證金200萬元，要求東方之泉履行修繕設施以及票券退款的承諾，而綠島民宿業者25日表決一致通過，若業者跳票，則由東管處強制接管朝日溫泉。