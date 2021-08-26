來自葡萄牙的職業摩托車賽車手米格爾奧利維拉（Miguel Oliveira），近日宣布與24歲的女友完婚，並公開對方的驚人真實背景，讓粉絲們都相當驚訝。

米格爾奧利維拉年僅26歲，就已在多個國際比賽中嶄露頭角，獲得不錯的成績，還曾在2015年的意大利摩托車大獎賽上，拿下世錦賽的冠軍獎杯，成為葡萄牙第一位奪得世錦賽冠軍的賽車手，成績備受肯定。

上個月，米格爾奧利維拉宣布與交往多年的女友完婚，但他接受採訪時透露，今年才24歲妻子安德烈亞皮門塔（Andreia Pimenta）其實是他的繼妹。米格爾奧利13歲時，他的父親迎娶了第2任妻子，同時也帶回新任妻子的女兒，也就是當時只有11歲的安德烈亞皮門塔，兩人因此相識相戀，秘密隱藏戀情長達11年之久，直到2019年才對家人公開情侶關係並在今年完婚。

有趣的是，米格爾奧利維拉的父親知道後並不生氣，反而十分支持兩人的決定，甚至大方祝福兒子，表示「我很高興兒子能夠找到他一生的摯愛」，讓夫妻倆十分感動。另外，安德烈亞皮門塔目前已懷有身孕，夫妻倆也十分期待孩子的到來。

粉絲們看到新聞後也送上祝福，紛紛留言「他們看起來真的很速配」、「好美的故事」、「其實他們也沒有血緣關係，在一起也無所謂」、「他們又讓我相信了愛情」。