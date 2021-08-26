台中新社光國公司廠房。（台中市政府提供）

台中市配合中央政策「全面納管、就地輔導」，力推既有低汙染未登記工廠申請特定工廠並輔導辦理用地變更。市府經發局指出，預估至2032年3月19日申請期限前，推估有1千家以土地使用面積1200坪工廠屋頂裝置太陽能光電，可裝設容量約140MW(百萬瓦)，相當中火2部氣渦輪機組或14座離岸風電裝置容量，裝置容量六都第一。

經發局長張峯源說，台中市轄內已取得特定工廠登記突破1700家，符合經濟部今年6月21日訂定「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」申請條件者計865家，已全數通知業者於2032年3月19日前向「台中市政府特定工廠登記單一窗口」提送用地計畫。

經發局說，目前法規規定位於非都市土地、面積未達5公頃特定工廠業者，才能申請用地變更，因農地變更至合法地目牽涉到土地變更，經濟部要求業者必須投入屋頂太陽光電，裝置發電設施面積以不低於屋頂水平投影面積50％為原則；如因饋線及日照不足、建物結構特殊等，可出具證明免予設置屋頂太陽光電。

市府將配合中央政策推動特定工廠屋頂種電，預估至2032年申請期限前，轄內將有2千家特定工廠申請特定目的事業用地變更，可裝設容量約140MW，帶動相關業者投資太陽能光電約84億元，預估每年發電量1.78億度，廠商每年至少約6.9億元售電收益，預估每年CO2減量9.4萬噸，提供4萬8千戶民生用電，為綠能發展及環保盡分心力。

經發局強調，為解決農地工廠問題，經濟部自去年3月20日實施特定工廠登記制度，於今年6月21日發布「特定工廠申請特定目的事業用地變更辦法」，成為未登記工廠轉型合法化依據。截至今年8月20日止，受理特定工廠登記計4775件，核准特定工廠及納管案件達3589件，數量居全國第一。工廠多數位於神岡、大雅、烏日等區，從事機械設備製造業、金屬製品製造業及塑膠製品製造業等行業。