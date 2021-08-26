宏碁(2353)集團旗下AEB宏碁資訊（6811）跨足運動科技領域，協助中華職棒展開數位轉型，建置「運動大數據平台」專案，讓教練與選手可以在比賽前擬定投打的對戰策略，比賽中動態調整攻守部陣，比賽後根據數據記錄擬定後續的訓練與作戰計畫，將棒球運動數據轉換為實際可用的資訊戰力，協助中華職棒制定完整的作戰與培訓計畫、培養潛能人才，促進中華職業棒球蓬勃發展。

該系統已啟用四年，共累積海外球隊分析數據61萬筆，涵蓋國外日、韓、美等主力競爭球隊；而球員出賽紀錄累積9,900場，共約78萬筆打席成績， 完整蒐錄台灣近年主力打者相關資訊。而今台灣能在世界級賽事抗衡對手，背後都是一組隱形團隊支持，從教練、備援、防護、醫療等，其中也應用「運動大數據平台」讓過往靠人來傳承的經驗改由系統數據處理，例如以視覺化紀錄投手區九宮格中的每顆球即時落點，逐筆分析後，再轉換成捕手每個回合的戰術。這些大數據更可廣泛應用於賽事轉播，讓球評可以即時的跟球迷分享職棒球員所追逐的生涯全壘打數量或勝投，增加比賽的可看性。

宏碁資訊周幸蓉總經理表示：「棒球比賽中每一球的結果都代表一個紀錄，也是積累贏的關鍵，中華隊在過去幾年的國際賽事中能夠多次擊敗強勁對手，「世界職棒球員情蒐系統」就發揮關鍵的情報提供與分析的角色。宏碁資訊與中華職棒長期保持密切合作，協助中華職棒數位轉型，應用大數據分析作為賽事策略的方針，協助中華職棒更長遠的發展，同時也為台灣體壇共盡心力。」