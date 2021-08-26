全球央行年會登場前夕，美股周三全面收紅，惟四大指數漲幅均不大。周四台股開漲131.53點報17177.39點，晶圓雙雄拉風，鋼鐵、電子權值激勵大盤一口氣衝上17201.42點，大漲155.56點、登月線，隨後航運股再翻船、權值股扯後腿，台積孤掌難鳴，指數開高後逢高賣壓出籠，月線、萬七一度得而復失，午盤下殺至16984.69點，下跌61.17點，高低相差216.73點，午後在萬七附近載浮載沉，航運略回神，終場台股收漲21.1點或0.12%，報17066.96點，守萬七卻未保住月線，成交金額略增3733.8億元。今日外資(不含外資自營商)賣超159.1179億元，投信買超7.7757億元，自營商賣超9.974億元，三大法人賣超161.31億元。外資再度轉賣超。

台積電、聯電ADR威風，周三各漲4.39%、5.43%，晶圓雙雄成周四護盤大將，傳出全面調漲代工價格的台積電(2330)獲外資升目標價，周四開高16元達601元，最高達603元，一舉突破月季線關卡，600元大關早盤得而復失，終場仍收漲1.54%或9元，報594元；聯電(2303)也收漲2%至61.2元。台積漲價受益股，力旺(3529)高鎖1460元漲停作收，中砂(1560)和興櫃力積電(6770)股價亦走揚。然遭外資列出恐壓縮毛利率股，聯發科(2454)、群聯(8299)、世芯-KY(3661)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、譜瑞-KY(4966)、立積(4968)、祥碩等均走疲收黑，其中聯發科最低觸及870元，市值一度跌破1.4兆元大關，收跌23元或2.52%，報888元。股王矽力-KY(6415)、股后大立光(3008)齊黑跌逾2%，分別報3580元、2675元，王后價差905元。其他高價股，900元以上僅信驊(5274)、力旺有戲，祥碩(5269)、富邦媒(8454)、譜瑞-KY(4966)、旭隼(6409)、緯穎(6669)皆扮黑臉。

鴻海(2317)收跌0.92%，權值股扯後腿，研華(2395)、南亞科(2408)、和泰車(2207)、統一超(2912)、南電(8046)、國泰金(2882)、元大金(2885)等股價均表現弱勢。台塑化(6505)、中租-KY(5871)、台灣大(3045)、華碩(2357)等表現則相對亮眼。

半導體、電子股守紅盤，分別收漲0.83%、0.31%，成交比重達35.01%、50.35%，超過航運的27.91%，航運交易占比失守3成，類指跌0.71%，金融類指也跌0.11%。上市漲幅最大類股由鋼鐵奪得，以2.41%居攻堅部隊，早盤一度飆漲6.03%，其中漲勢不歇的中鋼構(2013)再度高掛漲停、續創多年高價，加上燁輝(2023)、燁興(2007)、新鋼(2032)、志聯(2024)、彰源(2030)、威致(2028)等同飆漲停，龍頭中鋼(2002)也因盤價、旺季等大利多漲約1%。造紙漲1.3%，名列亞軍，半導體居季軍。油電燃氣、其它、化工、玻陶、電纜均跑贏大盤。跌幅超過1%則為汽車、橡膠、百貨、電子零件。而熱門的航運股又翻船了，BDI指數微幅回落加上漲多調節，午後跌幅收斂，類指收跌0.71%，貨櫃三雄的長榮(2603)、萬海(2615)跌幅達逾1%，陽明(2609)則尾盤翻紅漲1%以上，中航(2612)也甩業外損失陰霾，點火再攻漲逾3%，建新國際(8367)、四維航(5608)也力挺多方。

除息部分，馬光-KY(4139)除息首日無力窘貼息，嘉澤(3533)一度填息75%後翻黑，總太(3056)填息上攻，超豐(2441)再度翻紅步填息路，中鴻(2014)觸及漲停、1日填息達陣，祥碩(5269)受台積電喊漲而苦貼息、下挫逾半根跌停，豐興(2015)填息完成。其他個股，SiC基板製造利多發酵的太極(4934)漲停，京晨科(6419)無懼遭列警示股也漲停，更衝上40元及6年高價。攜手中華電的耀登(3138)亦漲停，飛越200元、進逼季線。藥華藥(6446)漲停、距離百元僅一步之遙；與聯電有緊密合作關係智原(3035)也登漲停，重返百元關；無敵(8201)觸及漲停。亞太電(3682)、明基材(8215)均漲超過3%。漲價題材的景碩(3189)、中菲行(5609)、超豐(2441)、四維航、聯電、日月光投控(3711)等個股也不屈不撓，股價表態向上。面板股友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)持續受到電視面板報價下跌，族群平盤附近遊走。

外資8月以來共賣超568.39億元，國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，指數短線預估將在半年線震盪，並以此為多空依據，後續成交量能必須放大，指數才有機會繼續上攻。他更指出，台積電調漲代工價，有助未來台積營收成長，同時也需留意IC設計毛利恐遭壓縮。依目前盤勢來看，投資人可聚焦散裝航運、晶圓代工、封測族群，此外，蘋果9月起的產品發表會，可關注蘋果概念股。

第一金投顧表示，大盤指數站上月線後，碰到了大量套牢區，股價將有整理壓力，隨著台積電宣布漲價，資金將回到台積電與其相關的設備股，以及中大型權指股，盤面將由主流族群先上漲，隨即開始輪漲，短線拉回可以伺機進場。