台積電赴美設廠計畫如火如荼進行中，日前才傳出台積電打算利用海運運送建廠關鍵設備赴美組裝，以提升工程品質與效率，今（26日）再有新進度，傳出由陽明海運吃下大單，雙方已完成簽約，此消息激勵陽明股價在尾盤由黑翻紅，終場收在140元，漲逾1%。消息曝光後引起網友們熱議，有人開玩笑表示，「虎尾幫隔日沖預備備」、「隔日沖準備出動」、「台積電搶櫃，準備噴了」。

近日市場傳出，台積電赴美國亞歷桑那州建5奈米廠，打算採整廠輸出、美國組裝的策略，以確保無塵室、生產線等關鍵設備的品質與效率，需要4000至5000個貨櫃，因此需要台灣航運商的協助。

今傳出具有官股色彩的陽明海運將負責台積電的運送任務，市場傳出，陽明近日已與台積電簽約，最快10月開始啟動。對此，陽明則回應，業務進行過程中相關詢問專案都有，無法對個別客戶評論。

此外，ETtoday報導，陽明總經理杜書勤否認此事，強調「沒有這件事」。儘管如此，陽明的股價仍在尾盤獲得買單青睞，股價由黑翻紅，強拉超過4%，終場收在140元，上漲1.5元（或1.08%）。

消息一出引起PTT網友們熱議，「陽明要變GG供應鏈了嗎？」、「隔日沖準備出動」、「難得有話題...隔日沖明星隊又可以進場了」、「虎尾幫、小摩、凱基哥報到」、「其實不管誰的單，貨櫃都是滿的吧」、「台積給的價錢，是插隊的價錢嗎？陽明要噴了」、「如果有加價的話，算短期利多吧」。

不過還是有網友持相反看法，認為若陽明是被迫合作，搞不好得面臨降價的狀況，「這應該是利空吧，政府應該喬了一個好價錢給GG」、「本來船就是滿的啊，只是客戶是誰的差別吧」、「如果因爲官股給台積電折扣的話，不一定是利多」、「如果不是想壓價，幹嘛找陽明，這利空吧」、「合約價不一定會高於現貨價，只是比較穩定，陽明拿這單只是噱頭而已。」

台積電赴美設5奈米廠斥資120億美元（約新台幣3360億），目前正進行建廠工廠，預計於2024年量產，而目前遠東-美西線每40呎櫃約1.5萬美元，若以台積電的需求推估，運費預計落在6000至7000萬美元之間（約新台幣16億至19億）。