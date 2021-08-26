越南政府26日表示，將派軍隊前往東南部製造業重鎮平陽(Binh Duong)，提早因應在未來兩周內，可能會出現至少5萬位以上的新冠新確診者。

平陽地理位置緊鄰疫情最為嚴峻的胡志明市上方，迄今已有8.1萬個新冠病例，而其中1/3是在過去一周新發現的。在這個台商大本營的平陽，內有數十家國際大廠的生產線，包括韓國第2大的錦湖輪胎(Kumho Tire)，與世界最大的食品包裝業者利樂(Tetra Pak)。

此外，韓國三星電子與蘋果主要供應商和碩（Pegatron）等，在平陽都有自己的供應鏈。同時，平陽也是除胡志明與河內以外，越南數一數二外資會選擇的設廠地點。所以，平陽能不能躲過新冠病毒侵害，也是全球業者目前最關心的事。

越南政府不諱言，正為最壞情況打算，日後，萬一平陽地區新冠病例超過15萬的話該如何因應。這15萬染疫者並不是預估值，而是當地政府的一種風險應變值。

因此，越南已調派2千名阿兵哥、設置50個機動醫療站，以及再加撥15輛救護車到平陽應急。日前，為確保正在執行的封城任務能確實達成，越南政府已在胡志明市部滿士兵看守，就是擔心萬一有民眾在未解封時外出，不會形成破口造成疫情擴散。

在2020年時，越南防疫工作一度做得不錯。不過，現在碰到Delta高傳染力的新變種病毒株時也變得沒轍。此波疫情自4月下旬以來，越南共有38.1萬位染疫，大部分都是在大胡志明地區所感染的。

越南是亞洲新冠疫苗覆蓋率最低的國家之一，9千多萬人口數中僅2%左右是完全接種的。