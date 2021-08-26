永豐實(6790)預計9月下旬轉上市掛牌，今（26）日舉行上市前業績發表會。永豐實以消費者為核心，瞄準疫後經濟、宅經濟、綠色經濟等民生消費市場3大發展趨勢，持續創新開發多樣化的家紙及潔品新產品，搶攻新市場、新族群商機，創造營運成長新動能。

全名永豐餘消費品實業的永豐實為台灣在地最大家庭用紙製造商，並在2009年進軍天然清潔用品事業，朝向多品類、多品牌經營。目前實收資本額24.49億元，生產據點包括台灣楊梅、清水及中國大陸揚州、昆山紙品廠，以及台灣桃園潔品廠。

永豐實旗下包括「五月花」、「得意」、「柔情」紙品品牌，主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」、實惠好用的「得意」潔品品牌。其中，創辦人何傳1972年生產台灣首張壓紋衛生紙，二代創辦人何壽川則看準消費者需求，催生台灣首包抽取式衛生紙。

永豐實2020年合併營收101.47億元、年減3.8％，為近4年低點，但毛利率31.89％、營益率15.23％雙創新高。加上處分全資子公司北京永豐餘家紙、業外認列處分收益挹注，使歸屬母公司稅後淨利跳增2.2倍至14.87億元，每股盈餘（EPS）6.12元，雙創新高。

永豐實2021年上半年合併營收50.17億元、年增0.03％。惟因潔品銷售比重略降，使毛利率30.72％、營益率15.6％，略低於去年同期32.21％、16.37％。不過，受惠匯兌收益帶動業外顯著轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利6.75億元、年增5.36％，每股盈餘2.76元。

永豐實指出，新冠肺炎疫情對民眾衛生意識、家庭生活習慣造成永久性行為改變，較以往更重視居家生活清潔衛生。據永豐實電商服務銷售大數據分析，台灣三級警戒前後的清潔用品月均銷售成長達63％，制菌抗病毒清潔產品成為購買產品時的優先挑選重點。

而疫情也帶動宅經濟電商發展，永豐實近3年電商服務飛速成長，紙品營收成長逾2成，潔品銷售則幾近倍增。永豐實對此研發推出取得美國FDA規範實驗室驗證的洗COVID-19病毒洗衣精，預期可望帶動相關潔品銷量持續成長。

展望後市，永豐實以消費者為核心，瞄準疫後經濟、宅經濟、綠色經濟等民生消費市場三大發展趨勢，持續推出新產品，如針對高齡化、小家庭化趨勢，創新開發跨品牌輕量化產品，滿足新族群各項使用者體驗，開拓新市場、新族群商機，創造營運成長新動能。

永豐實指出，目前中國大陸家紙使用以面紙及廁所捲紙為大宗，廚紙市場滲透率不到5％，潔品市場則以石化原料產品為主。看準抽取式衛生紙及廚房紙巾的高度成長潛力，以及消費者對天然抗菌清潔用品的安心需求，未來將積極布局新市場。