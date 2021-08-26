22歲男星Lucas（本名：黃旭熙）是韓國男團NCT的香港成員，最近他承接「時間管理大師」惡名，先後被4名大陸及韓國的粉絲女友爆料性關係混亂、私德不佳等內幕。昨(25日)Lucas發親筆信認錯後，1號女友今再爆出猛料，透露Lucas性需求大，連她生理期來時也被強逼發生關係，又指Lucas自稱第一次是在未成年時到大陸按摩店找小姐發生，種種敘述讓Lucas偶像形象全面崩壞。

Lucas於2018年以SM娛樂旗下男團NCT成員出道，一年後NCT另組大陸分隊WayV，Lucas也是成員之一，之後Lucas又和師兄另組SuperM闖美國娛樂圈，原本前途看漲，近日卻出現1號韓國粉絲女友爆料，指Lucas是軟飯男，交往開房都是女方花錢，膩了還批評1號女友「怎麼和粉絲一樣討厭」。

Lucas昨發道歉信。（圖／翻攝自lucas_xx444 IG）

1號女友開第一槍後，之後又冒2號大陸女友爆料Lucas性癖好不愛戴套，3號大陸女友也透露是從AirDrop跟Lucas認識，並秀出Lucas的私密床照佐證，最後還有4號私生飯女友同步承認是用AirDrop跟Lucas搭上線，讓Lucas人設全毀。昨他打破沉默發親筆信道歉，公司宣布即日起Lucas暫停工作活動，可仍無法平息1號女友的怒火，今稍早再掀Lucas的真面目。

從1號女友在推特上發的長文可知兩人是從2019年7月開始交往，同年9月女方陪他到英國工作，因女方正值生理期，婉拒了發生關係的要求，「你還是堅持要求發生關係」，她也透露，Lucas私下愛說大話，自稱地位比最大的經紀人還要高，連出宿舍見女友，經紀人雖知情卻不打算管。

1號女友接著說，後來EXO的CHEN發生懷孕補票結婚事件，Lucas私下對1號女友說：「有了孩子當然要結婚，我們以後也這樣吧？」平時Lucas還會評論前女友的身材，讓1號女友驚覺不妙，「同為女人我覺得很不舒服，因為想說他以後也有可能去其他人那邊評價我的身材吧！」

除此之外，Lucas更自曝年輕時交到壞朋友，在進SM娛樂之前曾打群架，還有黑幫邀請他加入，初夜是到大陸的按摩店和大陸店員發生了第一次關係，學生時期喜歡高個子的女生，但後來覺得身材高的像男人，便開始喜歡個子矮的女生，種種黑料曝光引來網友批評：「生理期還…嘔了」、「絕了，精蟲轉世吧」、「生理期還做，這男的是人嗎」、「這種人沒當偶像就是街頭小混混罷了」、「黃旭熙的女友們都可以組一團NCT了」。