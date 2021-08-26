為了這趟環島計畫，十個月來孩子自律練習，行程中克服沿途天候與體力考驗，完成環島夢想。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

嘉磐慈善基金會贊助支持旅途的食宿、營養補給和單車消耗品經費，成就小朋友一場與眾不同的成年禮。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

帶著勇氣和夢想出發！我國選手在東京奧運摘金奪銀的精彩成績，選手「堅持」的精神，也挹注小朋友的環島能量。嘉磐慈善基金會執行長魏豪志和特助魏榕廷在台中市大雅區上楓小太陽課輔學堂，為弱勢孩童熱血啟程，年記最小成員11歲凱凱，花十個月時間從不會騎腳踏車到上路，成功完成三天300公里單車環半島，高興的說「我騎到了！」計畫寒假將完成環島目標。

在疫情趨緩之際，九月一日開學前，嘉磐慈善基金會獲悉小太陽課輔學堂孩子對環島夢想的渴望，立刻義不容辭，成為小太陽的公益夥伴，贊助支持旅途的食宿、營養補給和單車消耗品的經費，「用我們的愛，共同成就這一場與眾不同的成年禮」。

「行動，是夢想的開始！」為孩童圓夢的嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，孩子的夢想，即使微小，同樣值得被實現，看到奧運選手在國際舞台上為國爭光，期待能把這份熱忱用愛延續，陪伴基金會資助的孩子，超越昨天的自己，致力公益和運動一樣，都能帶給他人正向的力量，用一種最溫柔的方式來改變世界。

環島圓夢旅程年記最小的是11歲的凱凱，「牧師爸爸，我也好想挑戰單車環島，但感覺這是一項不可能的任務！」凱凱從不敢坐上單車到決心和同學一起追夢，用十個月時間突破內心恐懼，抵達終點的那一刻，他激動抱著牧師說，「我騎完全程了！」

牧師吳俊璋說，小朋友在生活中常因信心不足問道「牧師爸爸，我真的做得到嗎？」為讓小朋友增加自信，和他們做約定，在2021年的夏天，要一起實現環島的夢想。

「相信所有的挫折，都是上天最好的安排！謝謝嘉磐慈善基金會」，吳俊璋表示，多年來伴隨課輔班成長，發現大雅區原住民、新住民、隔代教養的孩子較多，有的孩子下課後常乏家人照顧，課業輔導資源待挹注。

嘉磐慈善基金會主動張開公益雙臂，提供弱勢童的需求，和牧師成為助學的公益夥伴，十年來，還讓小太陽課輔學堂換更大的教室，照顧更多孩子，這一次的環島夢，也是為了讓孩子重拾自信而發起的公益行動。

為實施這趟環島計畫，十個月來，孩子從基礎體能到肌耐力訓練過程，大家很自律的練習，在路程中腳抽筋也不喊苦的勇氣、甚至是面臨疫情衝擊不放棄的堅持，同儕之間相互扶持，目標就是一起圓夢。

魏嘉銘指出，九年來，嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過2538名孩童，以「孩子喜歡的事」為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。

「一切福田，不離方寸；從心而覓，感無不通。」12年前，魏嘉銘將「種福田」淨化心田的信念移植到建築領域，延續積善之家必有餘慶的信念，2009年「心靈建築」秉持以心為主，以人為本的信念，精雕細琢，打造登峰造極的傳家名宅，嘉磐建案作品講究「家」的精神，建築強調原創而不是複製。

嘉磐建設連續七年蟬聯國家卓越建設獎至高榮耀，以東方禪風思維設計的「東方嘉磐」，本年度勇奪有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎。

目前以台北、台中雙城聯手推案，無論是位於台北華山特區，以「是森林也是建築」定義的「嘉磐華山雍翠」，或傳承台北信義區名宅血統規劃的台中市北北屯新案「嘉磐信義」，超高規格晉升七期豪宅等級建材，嘉磐品牌兼顧地段優勢和環境品味與生活機能，嘉磐建築團隊打造的作品，就是有溫度的「心靈建築」。