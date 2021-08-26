行政院今拍板振興五倍券於9月下旬登記預約、10月初發行，使用期限至明年4月，且全民無須先付1000元就可直接領券。針對五倍券內容為何，《中時新聞網》整理出最新資訊：
Q1：為何要發五倍券
A：因疫情趨緩，為振興經濟
Q2：為何不發現金
五倍券的4大效果，分別是有期限、循環效果、加碼以及全民參與式的經濟
Q3：發行形式
A：分為紙本跟數位兩大類。
Q4：誰可以領
A：全民皆可免費領取。
Q5:發放時間
A：10月上旬領取。
Q6：面額規劃
A：一份紙本券將有10張票券面額共5千元，包括3張千元、2張5百元、5張2百元，並具貨幣防偽功能。
Q7：使用範圍
A：將比照去年，實體店家及攤商都能使用，境外電商排除在外。
Q8：怎麼領
A：9月下旬登記預約(紙本券預訂、數位券綁定)，10月上旬領取，使用日期截至2022年4月30日止。
Q9：什麼是數位綁定
A：若民眾選擇數位券，除了有個人綁定選項(如悠遊卡、信用卡等)，也可選擇「數位共同綁定」做法，意即讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，最高一個帳戶可綁定5份。
Q10：能不能找零
A：原則上不能找零，不能強制要求店家找零，但店家按照便利性是有些彈性。
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