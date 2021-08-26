林姓患者每周到醫院復健，特別珍惜自己從鬼門關前被搶回來的生命。（林欣儀攝）

台中市48歲林姓男子，日前開車自撞導致全身多處骨折，急救過程還一度出現「院內心跳呼吸停止」，命在旦夕，所幸醫院立即啟動創傷小組介入搶救，緊急幫林男止血、引流後接連進行5次手術，林男傷況逐漸恢復，日前終於康復出院，他的妻子開心說「丈夫這條命是醫療團隊從鬼門關前搶回來的」。

亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭指出，林男被送到醫院時已經意識不清、呼吸瀕臨衰竭，且他左胸第3至9根肋骨斷裂、下肢有開放性骨折及變形，更出現出血性休克合併張力性氣胸情況，在急救過程還突然心肺功能停止，醫療團隊緊急執行心肺復甦術、針式減壓。

長達8分鐘的心肺功能停止，終於在醫療團隊全力搶救下恢復正常，亞大醫院外科部副主任賴禹呈說，林男因左側骨盆、股骨及脛骨嚴重骨折，下肢大量出血，當下先施以骨骼外固定手術進行初步骨折復位，待加護病房觀察6天後確認生命跡象恢復穩定，開始進行下之5處骨折與肋骨固定手術。

胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，林男左側肋骨第3至9根骨折，且有連枷胸、氣血胸及張力性氣胸情況，先進行輸血、抗生素治療，待全身發炎期後，即進行肋骨固定手術，之後配合肺部與肢體復健，恢復良好。

林男的妻子開心迎接丈夫出院，她說，在急診室看到奄奄一息的丈夫，真的很害怕，還好醫療團隊不放棄，堅持搶救到底。鍾侑庭則強調，針對生命跡象不穩定、嚴重骨盆骨折或全身有2處以上骨折的患者，目前醫院設有外傷小組，透過跨科別方式共同診治，能達到更好的預後。