南部半導體材料「S」廊帶材料研發核心落腳中油高雄煉油廠，將於27日啟動共55公頃無污染土地的都市計畫變更程序，預計投入近60億元，於2025年起陸續完成綠能所、材料國際學院及材料研發中心等相關建設，預估可以帶動地方1.6萬就業人數。

高市府都發局指出，中油高雄煉油廠（五輕舊址）土地面積共238公頃，是行政院今年4月宣告建立南部半導體材料S廊帶的研發核心，其中55公頃舊廠行政區土地，同時是經濟部「循環經濟推動方案」擇定循環經濟研發場域，中油公司將投入建置「循環技術暨材料創新研發中心」及「材料國際學院」，轉型為產官學創新合作、實驗及試量產研發專區。

中油公司提報內政部同意依都市計畫法「為適應經濟發展之需要」規定，辦理個案變更，預計將投入近60億元，於2025年起陸續完成綠能所、材料國際學院及材料研發中心等建設，並強化材料自主研發，培育產業所需人才，預估帶動地方1.6萬就業人數。

高市府都發局楊欽富表示，高雄煉油廠轉型開發活化，能夠向北串接橋頭、路竹至南科的新興半導體製造聚落，往南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補。是落實穩固台灣半導體產業領先的國家戰略，也超前部署爭取優質科技大廠進駐北高雄科技矽谷走廊。

楊欽富指出，高煉廠238公頃土地遼闊，必須同步整治與開發工作，才能加速土地活化，高煉廠行政區55公頃土地規畫方案是經過跟中油公司多次討論的結果，也提請市都委會研議過，在兼顧文資保存、維持木麻黃綠園道及水塔等舊廠景觀意象、園區聯通、捷運場站TOD聯合開發的整體效益下，所研擬的多方多贏方案。

高煉廠55公頃無污染土地都市計畫變更程序的都市計畫書、都市計畫書圖，將於27日起公告公開展覽至9月28日止，並訂9月15日10時在高雄市楠梓區公所7樓大禮堂召開說明會，公展期間任何公民或團體如有相關建議，均可書面提出，提供各級都委會審議參考。