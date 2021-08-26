丁國琳今接受線上訪問聊拍戲甘苦。（三立提供）

丁國琳因工作必須長期穿高跟鞋只能打類固醇緩解腳傷之痛。（三立提供）

丁國琳劇中報應戲不斷。（三立提供）

丁國琳劇中報應戲不斷。（三立提供）

丁國琳劇中報應戲不斷，讚亮哲很專業對她不手軟。（三立提供）

美魔女丁國琳在三立八點檔《天之驕女》飾演人格扭曲變態、用變臉、催眠恣意改變別人人生的「莊月里」，她說自己從《台灣霹靂火》就開始演反派，早已不在意演壞人，但坦言她劇中招牌台詞「我都是為了你好」，自己最看不下去，「這句話殺傷力最大、最可怕，這是一種情緒勒索跟綁架！」

丁國琳說，絕不會對即將升高一的女兒講這句話，也不會強迫女兒非要照媽媽的想法去做，因為每個人想走的路都不同，「她要做什麼都會讓她自己選擇，但也會告訴她，這是妳的選擇，要為自己的決定負責任！」相較於劇中是「控制狂阿嬤＆媽媽」，她說現實中的自己是「放養型媽媽」，只有女兒幼稚園時說要跟同學出去她說不行，小學三年級要跟同學去圖書館，她就說好還送女兒去，小六時說要跟同學從瑞芳去基隆玩，她也只問跟誰去、幾點回來，叮嚀她出去時不要單獨上廁所、不要理怪叔叔或怪哥哥，讀國中後也常跟同學去台北車站地下街玩夾娃娃、喝飲料，「我不怕她亂跑，只要求她守時、守約定、要讓我信任」。

她這次在《天之驕女》演阿嬤，臉型體態都明顯圓潤不少，她大方自嘲：「我是很肥！因為去年在做築地臉書直播時左腳盤裂掉，當時要邊工作所以打類固醇治療，斷斷續續打了8、9個月，可能年紀大了新陳代謝變差，身型變得非常腫，拍戲期間又因為頭撞傷、筋膜炎或經常感冒而繼續打類固醇，所以大概要到這檔戲殺青後才會調回來！」她坦言最胖時多了10多公斤，體重飆到63公斤人生巔峰，最近沒再打類固醇，改打維他命C和B群增強抵抗力，所以現在比較消腫，但大概還多了7公斤。

她也不怕網友類似「美魔女崩壞」等惡毒評論，「我的臉皮比城牆還厚，我會受傷嗎？我根本不會去看也不會在意，胖就是事實，我混這麼多年又不是靠臉蛋。而且反正知道將來會慢慢消回去，所以不會沮喪，還好沒交男友，沒有人會嫌棄我！」至於演大反派，她說自己是雙子座，一直以來只要演壞人，一進攝影棚她就會告訴自己「我今天叫做莊月里」，一收工上車準備回家又回到丁國琳，「我一直平衡得很好，也比較不會注意觀眾的惡意批評或評論，演完一場戲就知道自己演得好或不好，與其看留言怎麼嘜莊月里，還不如想還有哪裡可以改進的」。

因劇中飾演人神共憤的角色，前陣子的莊月里幾乎都在受報應，丁國琳說曾滾泥巴滾到衣服真的破掉，還被吊高高，倒土、潑肥皂水、用海綿刷牙，「我沒有抗拒，編劇怎麼寫就怎麼演，雖然演壞人有遭報應的心理準備，但莊月里連續倒霉一個月，我不知道會被報應一個月！」遭報應過程中她最怕臨演沒經驗抓不到力道，有次拍拉扯戲，她的左側肋骨真的被拉傷成筋膜炎，因為很痛，她請醫生開肌肉鬆弛劑給她，「結果當天拍完戲，所有人瘋狂打給我經紀人，問說國琳怎麼了，她是不是出了什麼事，因為我講話變得很緩慢，大家都以為我生病」。

BNT疫苗近日即將抵台，她說女兒應該是學校會統一安排施打，她自己也是在等BNT，「有莫德納時我的年紀還輪不到，現在只有高端，我要等BNT進來才會去預約」。