根據環保智庫Ember出具的最新研究報告，2021年上半年全球電力產業的二氧化碳排放量已經飆破新冠疫情爆發之前的水準，並創下歷史新高，現在全球電力需求和發電的碳排放量都較疫前高出5%。

新冠疫情爆發導致全球陷入封鎖，使溫室氣體排放量曾短暫下滑。

這項分析結果亦指出全球電力需求的增長已經超過可再生能源增長。調查顯示各國未能實現所謂的「綠色振興」（green recovery）計畫，也就是必須從化石燃料轉向可再生能源，以避免氣候變遷所造成最嚴重的後果。

報告指出，2020年全球61%的電力仍來自於化石燃料。去年五個G20國家的電力供應超過75%來自於化石燃料，分別是沙特阿拉伯的電力供應100%來自化石燃料，南非為89%、印尼為83%、墨西哥為75%，以及澳洲為75%。

2020年燃煤發電量減少4%，創下歷來最大跌幅，但在2019年至2020年間，燃煤總計供應43%的額外能源需求。目前亞洲占全球燃煤發電量的77%，僅中國一個國家就占了53%，高於2015年的44%。

Ember提出警告表示，全球擺脫燃煤發電的轉型速度太慢，無法避免氣候變化可能造成之最嚴重的衝擊。燃煤發電約占全球溫室氣體排放量的30%。

該智庫首席分析師Dave Jones表示，到當前這個十年結束之前，煤電使用量必須銳減80%，才能避免全球暖化程度超過危險值（1.5攝氏度）。

國際能源署（IEA）預測，隨著電力需求再度回升，燃煤發電量將在2021年反彈。

政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change ）科學家警告，如果不立即、快速且大規模減少全球排放，全球平均氣溫可能在20年內上升逾1.5攝氏度，跨越這個危險的門檻。

不過這份研究報告亦提出一些正面的發展，例如，2020年風力和太陽能發電量成長15%，貢獻去年全球近十分之一電力，與2015年相比更成長了1倍。

印度、中國、日本和巴西等國家目前約10%的電力來自於風力和太陽能發電。美國和歐洲的風電和太陽能電力成長最快，德國成長了33%，英國成長29%。