喀布爾女校遭攻擊

3個年輕人穿著白袍，帶著聽診器，在喀布爾有400張病床的「薩達爾達烏德汗軍隊醫院（Sardar Mohammad Daud Khan hospital）」一路暢行無阻，直接上了樓。

據《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，醫院就位於戒備森嚴的美國使館對面，接著這幢大樓外傳出震耳欲聾的巨響。在戰友引爆自殺炸彈背心，傳遞訊息後，3名男子隨即從拉開手榴彈，並亮出白袍下的AK-47步槍，開始掃射。

幾小時後，混亂終於平息，超過30名醫生與病患躺在血泊中沒了氣息，另外還有約50人受傷。不過，在阿富汗特種部隊攻堅下，這3名攻擊者先後被擊斃。除了原本的自殺炸彈客外，還有第5名成員在醫院建築內引爆汽車炸彈。

這場肆無忌憚的無情攻擊發生在2017年3月，當時正值光天化日的下午，而動手的正是「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）成員。而今年稍早，他們的成員則攻擊了喀布爾一所女校，導致大都是孩童的數十人喪生。

「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）

ISIS-K是在2015年成立，目標是要在涵蓋巴基斯坦，阿富汗和中亞部分地區，歷史悠久的呼羅珊（Khorasan）區建立伊斯蘭哈里發國（Islamic caliphate）。

如今這恐怖組織威脅之大，成了美國拒絕將8月31日的撤兵日期延後，以免遭恐怖攻擊的好理由。「我們知道，每多待一天，」美國總統拜登周二晚說，「ISIS-K就會設法攻擊機場，還有美國和盟軍部隊，以及無辜的百姓。」

ISIS-K如今已襲擊過約100個平民目標，並對美國，阿富汗或巴基斯坦安全部隊進行過250次攻擊。他們大都會用手機錄下現場攻擊畫面，接著透過網路播出。其中一段2017年6月流傳，令人不寒而慄的影片顯示，兩名不到12歲的童兵迫使驚恐萬分的俘虜跪下，接著將這兩名所謂「間諜」的頭往後扯。隨後他們正對鏡頭大吼大叫，並朝俘虜的頭開槍，就把兩人處決了。

而今年5月時，ISIS-K在喀布爾塞伊德．夏赫達（Syed Al-Shahda）女校外引爆3輛汽車炸彈，導致至少68死165人受傷。其中死傷的絕大多數都是11—15歲的女學生。至於他們之所以下手，是因為這些女學生犯了受教育的罪，因此攻擊她們「名正言順」。

文章來源：Afghanistan's chilling new face of terror: 'ISIS-K' slaughter patients in their hospital beds bomb girls schools... and see the Taliban as far too liberal. Their latest victory? Joe Biden is running scared of them writes GUY ADAMS
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