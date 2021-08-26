前高雄市長韓國瑜心腹黃文財至民眾黨擔任媒體總監，遭藍營質疑是要拐「韓粉」的票，毫無中心思想。身兼民眾黨的台北市長柯文哲26日打趣回應，「我要拐全台灣的票啦」，他強調有人要來支持當然說好，為什麼一定要管過去的背景。

黃文財8月悄悄到民眾黨擔任媒體總監，柯文哲遭藍營質疑是要拐韓粉的票，挖藍營牆角根本毫無中心思想。

柯文哲今出席「國中生理用品試辦方案」活動，他受訪時回應，這就很奇怪嘛，他的中心思想就是讓台灣人民可以過更好的生活，最討厭就是人家在說柯文哲沒有中心思想，作為一個醫生的中心思想是什麼，就是把刀開成功、病人恢復健康，難道堅持一定要化學治療、手術、質子、標靶治療還是什麼放射線治療，終極目標就是手術要成功、病人恢復健康，這不是醫生的中心思想嗎。

柯文哲指出，作為一個台北市長或政治人物，中心思想是給老百姓過好一點生活，現在疫苗打得到嘛？每天藍的綠的什麼，作為市長還是每天工作一大堆，有人要來支持我們，當然說好啊 ，但也沒時間管那個，他說去找民眾黨祕書長談， 他們談完後告訴他要做什麼，故事就這麼簡單，為什麼一定要管過去背景是什麼，後面再去搞一大堆什麼藍白合、柯韓配，奇怪是沒其他事情做。

當被問及此舉是要拐韓粉的票，柯文哲笑著回應：「我要拐全台灣的票啦！」