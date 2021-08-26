我駐泰代表李應元因健康因素向總統請辭，今天返回台灣。總統府國策顧問黃員教，行政院政務顧問蘇林妙芬，泰國華僑協會主席余聲清，泰國台灣會館主席林何佩娟，泰國台商總會總會長郭修敏，泰國中華會館理事長李那隆，泰國中華僑聯理事長丘菁瑛及僑務委員葉金銘，林信慧，章維斌等及代表處徐蔚民副代表等同仁前往機場送行。

李應元表示，在他確定離任之後，收到許多泰國官員及各界朋友來電致意道別，在泰國這一年內，結交了許多好朋友，讓他感到非常欣喜。過去一年來適逢全球新冠肺炎疫情肆虐，泰國在4月中起第三波疫情爆發後，近期疫情有好轉跡象，衷心祝福泰國各界朋友在這波疫情中都平安健康，泰國早日從疫情的衝擊中恢復。

李應元回顧過去一年來，在推動台泰雙邊國際駕照互相承認、雙邊金融監理合作、醫衛交流合作等領域都有具體進展，他也特別感謝泰國僑界朋友的協助，代表處推動的各項工作，包括捐助泰國各醫院醫療器材、捐贈消防隊消防器材、辦理旅泰國人急難救助等，都有賴僑胞的大力支持。泰國僑胞可愛可親又熱心公益，他會一輩子記得這些好朋友。

李應元也感謝駐泰國代表處全體同仁對他的支持，期間他個人發揮公衛背景專業，帶領代表處同仁落實各項嚴密防疫措施，有幸在離開前，能保持全體職雇員零確診，讓代表處在疫情期間能正常運作，他感到甚為欣慰。