首購族該怎麼找到適合的房子呢？除了準備好頭期款之外，找到滿意且價錢合理的房子是最重要的，在各大售屋網站查看物件，單看網路上的照片及文字介紹感覺好陌生，腦中突然多出許多疑問，上網查資料還是一頭霧水，現在「找屋管道」非常多元，但買房乃人生中大事，首購族更需謹慎小心多看多聽多問，由永慶房屋房地產專家來替首購族解惑買房指南，帶你一步步朝sweet home邁進。

找專業的房仲品牌助你買房一臂之力

除了上網查看物件及路邊的售屋廣告之外，首購族還可以找各大房仲業者諮詢，得到更專業的服務，替首購族解惑諸多房屋、稅法等問題，物件選擇也較多，最重要的是有專人帶看，幫忙解說房屋屋況、周圍生活區優缺點等等。永慶房屋客法部經理陳繼先表示：「比起自己在網路上找，房仲業者相對擁有豐富的物件資源，可以依據消費者想要的條件快速篩選，永慶房屋擁有30多年的物件資料庫、加上精準的配對系統，可以快速為消費者媒合到適合的物件。」

永慶房屋以區域作劃分深入了解各商圈、社區大樓的特色及優勢，首購族可以先了解自己的購屋需求及預算，同時利用永慶房仲網或永慶快搜App找尋區域內有興趣的物件、事先查看成交行情，再洽詢房仲業者獲得更詳細的資訊及建議，找到適合的仲介相當重要，買房過程中需與仲介密切合作，合格的房仲應該具備熟悉買賣流程的能力和豐富的商圈、行情專業知識。

疫情期間永慶也推出線上賞屋的專人導覽服務，只要一機在手就能線上探索物件，還有專業經紀人講解房屋格局及特色，疫情期間避免出門賞屋，消費者可以用手機隨時看房，永慶的科技服務大大加速消費者篩選出有興趣的物件！

清楚掌握行情資訊 不要忘記索取實價登錄

房價應該是多數首購族最大的疑問，陳繼先說明：「房屋和一般商品不一樣，價格會跟隨著地點、屋況、格局、樓層、生活機能等不同條件有行情的波動，建議所有消費者看房時一定要參考內政部『實價登錄』資料，才能了解區域的最新行情。現在政府已經全面將成交行情揭露至門牌，市面上查詢實價登錄的平台很多，但是永慶房屋自2019年就已在永慶房仲網或是永慶快搜App上將成交資訊揭露至門牌，更會標示社區名稱，方便消費者查找。消費者也可以到永慶房屋門店索取『誠實房價報告書』，除了揭露至門牌的成交紀錄外，還會提供鄰近相似社區的成交行情作為參考，讓消費者清楚掌握整個區域行情！」

銀行信用維持好 申請貸款沒煩惱

首購族在買房前也要檢視自身信用狀況，信用卡是否有維持正常繳款、目前是否有其他貸款，以利後續申請貸款順利，各家銀行會依據房屋的坪數、座落區域、周邊生活機能等因素進行不動產估價，並決定貸款的成數，也可以選定薪轉銀行當貸款銀行，因為申請房貸時，信用狀況會是核准的重要關鍵，要盡全力向銀行證明你是信用良好的客戶，讓銀行放心把錢借給你！

陳繼先補充，首購族不只要準備好頭期款，後續還有貸款要處理，而且現在許多銀行都有推出不同的房貸方案，申請房貸時也要考量自身的還款能力並多看多比較，找到最適合自己的方案，順利貸到理想的貸款成數。