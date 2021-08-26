新北市長侯友宜。(資料照)

面對中央五倍券政策，新北市市長侯友宜26日宣布新北將加碼推出新北五倍券。（新北市府提供）

中央今(26日)公布五倍券相關細節，不少縣市日前也都已緊鑼密鼓地要推出振興加碼方案。其中，新北市長侯友宜更宣布，將推出「新北加倍券」，可以把500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種都有限定份數。

《中時新聞網》特別整理出各縣市的振興券相關「加碼」最新進度，讓讀者快速掌握：

●基隆市：積極規劃中，尚未宣布

●台北市：計畫結合台北通APP推出優惠券，待民眾消費後再讓廠商請款，一定是透過電子化方式發放

●新北市：將推出新北加倍券，可以把500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種都有限定份數。市長侯友宜說，500換1000共計有20萬份、1000換2000有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額50元，小面額很好用，可以買菜、買小吃，可補足不找零的問題。

侯友宜說，規畫市場、夜市、旅館、觀光工廠與小型商業相關活動，還有相關抽獎方式，會再跟市民朋友報告，希望加趕快來用，讓經濟快速復甦。

●桃園市：市長鄭文燦18日宣布推出「6＋1」振興計畫，不但有「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單，還有7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3，另外Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一，更計畫數位綁定5倍券加碼1000元，鼓勵來桃園消費。另外，數位券部分，結合悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡等桃園市民卡3個單位，只要把數位振興券存入這3單位，桃園會加碼1000元以上優惠，細節將待數位振興券出來以後搭配。還會結合22觀光工廠推「加倍購」。

●新竹縣：縣長楊文科說，新竹縣會準備對振興五倍券加碼，將請交旅處等相關單位研議結合各地商圈、餐飲及觀光旅遊業者，共同研商提出具體的加碼優惠措施，甚至辦理抽獎等令人耳目一新的活動，期有效帶動新竹縣的商機和買氣，達到振興觀光旅遊市場的目的。

●新竹市：計畫與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：市長盧秀燕預告將推出全國最大振興券的加碼活動，吸引全國民眾願意將振興券用在台中市，振興各行各業，盼帶動經濟復甦。另外透過「第三屆台中購物節」提出超吸睛方案，鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中及使用中央振興券；今年台中購物節將再送出豪宅頭獎

●南投縣：研擬加碼優惠

●彰化縣：縣政府將盤點現有資源，積極研商加碼或優惠方案，讓縣民和外縣市民眾有利多來彰化縣消費

●雲林縣：視政院最終方案推出相關配套

●嘉義縣：正在研擬相關方案及補助鼓勵在地消費

●嘉義市：加碼普發每人現金2000元

●台南市：搭配購物節抽獎3輛車

●高雄市：宣布加碼一千元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，細節仍在規劃中，不過，市長陳其邁透露，1000元的高雄券是每張50元，這樣攤商比較好用，也能幫到「艱苦人」

●屏東縣：振興券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，目前更規劃「獎勵」的秘密武器

●台東縣：尚未宣布

●花蓮縣：尚未宣布

●宜蘭縣：視疫情滾動式調整、作相關編列，因疫情而調整的童玩節經費會優先作振興方案的相關預算支用，但必須經過行政程序，會將計畫提報議會辦理追加減預算；強調會有讓人眼睛一亮、有感的措施

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

●金門縣：縣民普發5000元紓困金，視疫情狀況再發3000元振興券，但相關細節還在討論中

●連江縣：尚未宣布