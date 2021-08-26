三星力推自家旗艦摺疊機Galaxy Z Fold3、Flip3 5G再添新舉，今(26)日宣布，推出「星機免費試用」，讓消費者可以「先體驗、後購買」，三星也有信心，Galaxy Z Flip3將再銷售滿一個月後，打入台灣熱銷前十大。

台灣三星今日除Galaxy Z Fold3、Flip3 5G旗艦手機正式在台預購，台灣三星亦趁勢宣布推出「星機免費試用」及「Samsung Care+線上擴大服務」兩項計畫，開啟「服務」新戰局：透過「星機免費試用計畫」，消費者不但能於Galaxy Z Fold3、Flip3 5G摺疊手機上市前搶先試用，更可體驗智慧手錶Galaxy Watch4 Classic及真無線藍牙耳機Galaxy Buds2完整生態圈，藉此除了可以得到消費者回饋進一步讓裝置更符合消費者使用需求，也可讓消費者透過「先體驗、後購買」，強化對產品的信心。

根據三星統計，過去在Note20系列推出免費體驗計畫的試行，約有60%為三星既有使用者，另外40%為其他品牌使用者。顧客回饋滿意度高達90%，平均有20％的轉購率。目前針對高階機種提供星機免費體驗計畫，若消費者反應正向，會持續進行此計畫，未來也將視消費者回饋考慮其他機種的試用計畫。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，透過價格門檻降、行銷資源投入，加上電信補貼，Galaxy Z Flip3有信心在銷售滿一個月後打入熱銷前十大。陳啟蒙表示，觀察目前8月手機市場熱度，較7月有10%的成長。迎接下半年各個促銷檔期，加上摺疊機價格親民，與電信業者積極活絡5G市場，看好下半年的銷售會比上半年好。

台灣三星原本預估Galaxy Z Fold3 5G vs Galaxy Z Flip3 5G 預購比例約為20%：80%，預估昨天公布售價後，台灣首月銷售比例可達40%：60%，至年底預估比例約為30%：70%。

因為疫情的影響，三星也強化線上通路佈局，除了優化三星商城介面使得使用上更能直覺操作，也開始佈局線上訂購、超商取貨的方式。同時強化與三大電商的合作，這次也與統一集團的線上通路合作，增加觸及消費者的方式。希望透過以上措施，帶動三星線上銷售的成長。期待到年底有15%銷售來自線上通路，明年再提升至20%。