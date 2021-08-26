陳姓越南籍移工委託友人代購豬、雞肉製品，其中2罐肉鬆外包裝是越南文ăn vặt xanh，沒有中文標示。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

陳姓越南籍移工委託友人代購豬、雞肉製品，其中2罐肉鬆外包裝是越南文ăn vặt xanh。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

警方查扣越南製雞肉乾13包，總重6.5公斤，連同問題肉鬆一併送驗。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中又查獲非法代購越南製肉品，警方根據警政署提供的國際郵件寄送地址，25日上午前往大雅一家金屬工廠移工宿舍稽查，未發現收件人不法，但翻譯進行非洲豬瘟宣導時，一旁越籍室友脫口而出表示「有請母國友人寄送2罐肉鬆」，警方當場查扣問題肉製品並送驗。

國內近日發生非洲豬瘟肉品走私案，警政署日前通報各縣市警察局，偕同衛生、農政單位清查下游通路。大雅分局依國際郵件寄送路徑，動員稽查轄區中、下游通路，25日上午10時許前往大雅一間金屬工廠的員工宿舍稽查。

警方詢問國際郵件收件人，越南籍移工否認從國外購買肉製品，翻譯隨即進行非洲豬瘟宣導，此時收件人的移工室友主動表示，有請母國的友人從越南寄送2罐肉鬆來台。

大雅分局追查後發現，20多歲越南籍陳姓男子7月中旬委託越南朋友代購豬肉製品包裹並寄送來台，外包裝標籤文字說明都是越南文，沒有中文標示，進一步清查後發現，陳男家中還有越南製雞肉乾13包，總重6.5公斤。

陳男供稱該批豬、雞肉製品由越南友人從當地以包裹郵寄方式寄送來台灣，僅自行食用並未販售，但警方對陳男說法存疑，正進一步追查實際數量和流向，至於查獲的2罐豬肉鬆及13包雞肉乾移請農委會防檢局帶回化驗。

大雅分局長賈立民呼籲，民眾切勿透過任何通路購買來路不明的國外肉品，依據「動物傳染病防治條例」，應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入。收件人若接獲郵遞寄送輸入應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷毀，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。