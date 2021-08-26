53歲屈中恆和老婆Vicky結婚19年，育有4女，活在「女兒國」的屈中恆最近上節目大聊親子紛爭，透露二女兒國二青春期時往往一生氣就口不擇言，某次全家出去吃飯，無意間讓二女兒火大，在公眾場合當著不少人面前嗆爸媽：「你們都去死吧！」令屈中恆傻眼，身為媽媽的Vicky更火，而屈中恆為了緩頰，靈機一動搞笑回：「可以吃完再去嗎？」笑翻節目來賓。

屈中恆早年以《將軍令》曾獲第34屆金鐘獎最佳男主角獎，原本他和太太Vicky育有3個女兒，7年前又傳出「做人成功」，屈中恆透露是因為當時看到好友都生小孩，他與Vicky因此動念想生第四胎，希望能拚個弟弟，但醫生公布第四胎又是女孩時，Vicky和二女兒、三女兒不免有些失落，屈中恆則和大女兒本來就希望再生個女孩，因此超開心，還擊掌慶祝。

屈中恆被女兒罵愣住。（圖／翻攝自今晚開讚吧 Youtube）

近日，屈中恆上節目《今晚開讚吧》分享親子難關，他回憶現在高一的二女兒國中時期常說出讓他們難以招架的話，某天星期六下午，屈中恆向二女兒提議外出吃飯，二女兒點名想吃火鍋，又表示因為排行老四的妹妹當時才五歲，相當不受控，因此要求屈中恆別帶老四出門，未料出門前老四忽然大哭，讓屈中恆只好心軟帶最小的孩子一起到餐廳。

屈中恆一度想打圓場。（圖／翻攝自今晚開讚吧 Youtube）

見此，二女兒從出門後就一路臭臉，到了餐廳更是臉臭到極致，屈中恆忍不住出面關心二女兒，卻被孩子反嗆：「你們每次都這樣子，叫你們聽我的都不聽，你們都去死吧！」，讓第一次聽到女兒這樣對自己說話的屈中恆愣住，Vicky便跳出反罵女兒，屈中恆為了圓場還搞笑說：「可以吃完再去死嗎？」，但Vicky更火依舊繼續開罵女兒，讓屈中恆只好猛對Vicky暗示「回家再講」，後來隔天父女兩才把這件事說開，屈中恆說：「她也知道她不對」，只能說家家有本難念的經。