上半年大陸和阿富汗雙邊貿易額年增44％ 16:032021/08/26 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年上半年，大陸和阿富汗雙邊貿易額達到5.5億美元，年增44％。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部今（8／26）天舉行的例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，2020年，中國和阿富汗雙邊貿易額達到5.5億美元。今（2021）年1至6月，中阿雙邊貿易額達3.1億美元，較去年同期增長了44％。 截至今年6月底，中國累計對阿投資4.3億美元。高峰表示，中方願同國際社會共同努力，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉，提高自主發展能力。 銀行存款7年不增反歸零 男翻存摺見4小字超困惑 陸擴大對立陶宛貿易報復 學者：警告對象另有他人 #雙邊貿易額 #44 #阿富汗 #高峰 #大陸和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塔利班籲國民回家 不准菁英出逃 04:102021/08/26 話題觀察 撤離阿富汗 搶救女足大兵成功 04:102021/08/26 運動天地 戴琪：全面評估美中貿易政策 04:102021/08/26 產業財經 美2議員一日遊阿 挨批浪費資源 04:102021/08/26 話題觀察 台灣人在大陸》致那些，有型的台灣青年 08:012021/08/26 兩岸徵文 阿富汗加速東升西降 04:102021/08/26 時論廣場 阿富汗動盪具恐攻高度威脅 英國建議勿前往 11:202021/08/26 國際 雷軍笑了！小米Q2獲利創歷史新高 加碼布局造車業務 10:262021/08/26 兩岸 塔利班要婦女暫待家裡 坦言民兵未受訓練尊重女性 14:182021/08/26 國際 中美金融圓桌會議傳今秋開會 恢復經貿對話 11:312021/08/26 兩岸 大陸公立學校 禁私設民營教育機構 04:102021/08/26 焦點新聞 兩岸熱門新聞 即將破冰！ 陸商務部：中美經貿團隊保持正常溝通 - 兩岸 - 旺報 阿富汗變局之一》中俄軍演火力 超越韓戰「符立德彈藥量」 - 兩岸 - 旺報 北大學霸吳謝宇弒母案判死 吳亡父親友不滿判決結果 - 兩岸 北大學霸弒母遭判死刑 預謀縝密遺體覆蓋75層 欲蓋彌彰聰明自誤 - 兩岸 中共官媒：螞蟻集團數度參股周江勇家族事業 - 兩岸 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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