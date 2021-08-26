大陸商務部今（8／26）天舉行的例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，2020年，中國和阿富汗雙邊貿易額達到5.5億美元。今（2021）年1至6月，中阿雙邊貿易額達3.1億美元，較去年同期增長了44％。

截至今年6月底，中國累計對阿投資4.3億美元。高峰表示，中方願同國際社會共同努力，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉，提高自主發展能力。