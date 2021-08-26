中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，要求民眾減少外出，減少外出觀光，衝擊部落生意甚大，為了協助原民部落振興，原民會今年配合5倍券加碼推出面額1000元的「I原券」，首波將祭出10萬份數位券。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，目前規劃在第一階段放10萬張、面額1000元的I原券，發放面額較高原因，主要考量是原住民店家多位於部落、交通不便，希望透過較高面額鼓勵消費者親赴部落消費。

夷將‧拔路兒提及，原本以為部落店家不習慣使用數位，但去年振興時與「台灣PAY」合作，經過個別輔導，發現店家合作意願高，除了手工藝品外，也可以如特色餐廳、農特產等均可使用。

但夷將‧拔路兒說，I原券仍希望民眾至實體消費，但與此同時，原民會的「AYOI」平台也會有優套配套。

夷將‧拔路兒指出，目前第一階段規劃10萬張數位券，但會視消費者反映再推出第二階段。