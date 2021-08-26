五倍券面額大！攤商嗆蘇貞昌「活在雲端」 趙少康再批：不知民間疾苦！

行政院今公布振興五倍券規劃，但最小面額200元起跳，讓主打銅板經濟的夜市攤商大跳腳。中廣董事長趙少康痛批，五倍券政策不僅幫不到中小攤商、增加成本、不環保、不夠即時又剝削人力，「五倍券就是五倍的缺點」，政府在雲端不知民間疾苦。

趙少康指出，早就有攤商反映「五倍券200元面額太大又不找零，讓小商家很難受惠」，行政院仍以成本增加為由，不願意改弦更張，行政院的堅持啟人疑竇，如果沒辦法振興攤商生意，那這些「成本支出」又有什麼意義？印刷五倍券的經費明明能做更多紓困振興，卻拿來印製幫不到攤商的五倍券。

趙少康直言，印了大批五倍券，最後還要回收、處理垃圾，造成更多作業上困擾，也會帶來更多環境污染，行政院決定發放3張1000元、2張500元、5張200元，面額都很大，但攤商夜市大多需要100元面額，政策又不找零，這樣最後不是吸引大家都去大賣場消費嗎？

趙少康說，現在看起來，3張1000元很可能都被大賣場吸收，中小規模的攤商反而吃不到，振興應該要有周全布局，比如「20％給連鎖商店、30％給攤商」等，目前看起來卻全無規劃，連振興誰都不知道，難怪民眾會怒罵政府「住在雲端、不知民間疾苦」。

趙少康認為，為了包裝這些五倍券，還要花費時間成本、動用監獄受刑人負責包裝，還把腦筋動到台電、中油員工上，得去監工，增加公務員負擔，至於1天400元酬勞，連最低薪資都不到，用「包裝五倍券就讓你打國際疫苗」的方式，是用威逼利誘讓受刑人勞動。

趙少康痛批，與其讓政策不停髮夾彎，搞得天怒人怨，不如一開始就聽我提出的建議「排富普發現金」，倘若當初蘇貞昌不要一意孤行，根本不會到今天還有三倍券之亂2.0，讓失敗的政策重蹈覆轍。