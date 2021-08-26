有「台灣第一女優」封號的吳夢夢。 （取自吳夢夢IG）

有「台灣第一女優」封號的吳夢夢。（圖／推特@吳夢夢）

有「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢，在2018年與蔡姓男製片、1名女直播主娃娃拍攝性愛3P影片。蔡男當時隱瞞已婚身分宣稱已離婚，還與小三陳女同居，惹怒元配提出侵害配偶權訴訟，向蔡男、吳女、娃娃及陳女等人共求償80萬元，台中地方法院以3女並不知蔡男尚未離婚，不須賠償，而判蔡男要賠償元配50萬元，仍可上訴。

吳夢夢是情色付費平台直播主，也有台灣巨乳網紅及「台灣第一AV女優」等封號，她在2018年間與女直播主娃娃、擔任電影製片的男粉絲蔡男一起拍3P性愛影片，蔡男當時表態，他已離婚，但實際上他仍在婚姻存續狀態。

蔡妻對老公不但成為3P男主角，當起男優，還拋妻棄子與小三同居，怒而以侵害配偶權提出民事求償，她更以5歲兒子意外看到該3P性愛情片居然詢問：「爸爸為何騎2隻馬？」而怒不可忍，向吳女、娃娃與丈夫蔡男3人共求償40萬；另與老公同居的小三也應賠40萬元。

吳夢夢等供稱，蔡男當時宣稱他已離婚，她們並不知道實際上還沒離婚；而陳女也供稱不知蔡男已婚，台中地院法官採信吳夢夢等3女的說法，且並無證據顯示，她們得知蔡男已婚，因而判處3女不用賠償；而蔡男應賠償元配50萬元。