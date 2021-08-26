台東縣部分偏鄉學校代理教師比率高，台東縣府教育處表示非全數。圖為校園示意照，與該學校無關。（蔡旻妤攝）

依據審計部台東縣審計室總決算審核報告指出，台東縣偏鄉地區代理教師比率高、且部分人數超過正式教師；另偏鄉遠學校設置專輔人力不足有待改善；台東縣府教育處長林政宏澄清「非常態」，浮動的教師員額不應計算在內，原則上代理教師應控管在全縣8％，目前台東為10-12％；另輔導人力已進用7人，已努力招聘，也盼教育部放寬條件。

審計室指出，台東縣偏遠地區學校共88所，占全縣117所中的75.21％，而偏鄉地區代理教師比例偏高，且有4至5成代理教師未具合格教師證書或師資職前教育課程修畢證明，林政宏澄清「僅部分，非全數學校都如此」，況且原則上不應將增置教師列入計算。

林政宏坦承仍有努力空間，目標是將全縣代理教師員額控管在全縣8％，目前台東約占10-12％；而台東縣的因應做法為，無論是考上正式教師或公費生分發，一律先分發至離島或偏遠地區，優先滿足偏鄉正式師資為主。

教育處表示，今年蘭嶼中學有1名代理教師仍有職缺，校長連紋乾說明，並非無人前往應聘，但校方卻婉拒該名應徵者，校方指出，希望能有專業熱忱的師資到偏鄉教學，不應抱持「到蘭嶼打工換宿」心態，因此目前仍在等待合適人選，而林政宏對此抱持肯定態度。

審計室指出，2019年至2020年偏鄉學校設置專業心理輔導師及社工人員，員額分別為8人及10人，但實際聘用僅只有1人及5人，應積極改善提升偏鄉學校專業輔導人力；教育處說目前已提升7人及8人，心理師、專輔人員若得長途跋涉至長濱鄉或離島服務，確實招募不易。

此外，林政宏認為不該對代理教師有刻板印象，代理教師屬於年聘制，多數都具有教學熱誠，且師生關係良好；據了解，部分代理教師因未考上正式教師，站在第一線教書壓力不小，因此常自費進修課程，備課也更認真。