之前曾流傳著一句「台灣最美的風景是人」的名言，不過如今套用在藝人吳鳳發生的事情上，似乎就少了些許說服力，近來他的車輛被人撞凹，卻不見肇事者留張道歉紙條，讓他難過表示：「不是很負責任。」

吳鳳曬出車輛被人撞凹的照片，接著詢問網友：「如果你們撞到別人的車，但是對方沒有發現！你們會留一個名片跟他說，我撞到了嗎？還是反正沒人看到就偷偷離開現場？」強調如果是他的話就會留名片跟對方道歉，畢竟沒有人會刻意想要撞到別人的車，但這位肇事者卻沒有任何表示，不禁感概：「難過的不是車子被撞到，而是對方完全沒有留任何紙條或名片。」

吳鳳強調這種小意外隨時可能發生，基本上所有車都有保險，加上開的並非名車，若撞到沒有經濟能力也無所謂，自己會選擇原諒對方，但若撞到就悶不吭聲跑掉，坦言：「不是很負責任」，不過已經看開的他表示慢慢開始調整心態，還不忘搞笑喊話：「如果撞到的人認識我，還是可以跟我聯絡，絕對沒事的。」

對此，許多網友分享類似經驗：「我的車上個月被不知名人士撞壞，離家出走了好幾個小朋友」、「我車停路邊停車格被撞凹，因為監視器角度剛好照不到，只能自認倒楣」、「或許怕會遇到車主趁機敲竹槓，而不敢承認。有好人但壞的也不少。」眼見多數網友有類似經驗，他驚訝表示沒想過那麼多人都遇到一樣狀況，撞到車不是很大問題，只是若能留一個名片，至少呈現出道德感。