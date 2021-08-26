「挫折的反面，就是正面」，是信義房屋台中大里國光店專案經理姚政存的名言，在菜鳥時期就車禍住院，休養近1個月的時間，接著又遭遇到買賣糾紛，訴訟纏身，就算這樣他還是掛著燦爛笑容，給人十足正能量，堅持著正義且負責的信念成功克服各種難關，現在不只深受客戶的信賴，今年初他也入選難度超高的「信義君子」選拔。

姚政存小時後家人買房被帶看的房仲騙走10萬元的斡旋金，當時富有正義感的他就開始研究買賣房屋該如何避免這類事件的發生，也因為研究出心得，從朝陽科技大學研究所畢業之後，他毅然決然進入信義房屋。

新人第一年就因為騎車不慎住院一個月，這段時間不只店長時常來醫院探視，連區主管都前來關心病況，讓他感到信義大家庭的溫暖，姚政存說，大部分的人一生中沒有幾次買房的機會，所以才需要專業的房屋仲介來協助，因此當初進入信義房屋的最大使命就是不讓購屋族被欺騙。

雖然歷經嚴重車禍、訴訟的各種難關挫折，但他認為不只要對自己負責任，更不能辜負客戶對他的信任，堅持房仲這條路，今年初他也入選業績與人品必須兼具的「信義君子」選拔，全台中市有參選資格的不到5位，也由此可見難度甚高。