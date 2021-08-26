許多人在早上鬧鐘響起的時候，都會忍不住按下「貪睡」功能，讓自己再多睡個幾分鐘，不過一名英國醫生就拍片警告，這個行為不但沒辦法睡得更飽，反而還會讓人越睡越累，甚至疲憊長達4個小時；此外他也分享了其他2個睡醒後不該做、但人們卻很常犯的錯誤。

根據《每日郵報》報導，英國國民保健署（NHS）醫生拉吉（Karan Raj）日前在TikTok分享一段短片，提醒人們經常在睡醒後犯下的錯誤，而第一個錯誤就是「按下貪睡功能」，拉吉提到這其實是非常普遍的行為，幾乎人人都會做，但事實上透過按下貪睡鍵來延遲起床，反而會讓身體重新進入睡眠周期、開始釋放有助於睡眠的激素，這將導致人們越睡越累，甚至在起床後持續疲憊長達4小時。

第二個錯誤則是「起床後立刻看手機」，拉吉解釋當人們從睡夢中清醒時，大腦的腦波活動將會慢慢從「Delta波」、「Theta波」轉變成「Alpha波」，大腦也會透過這個過程逐漸變得警覺，但若是一起床就立刻看手機的話，這段過程將會被打斷，使腦波直接跳轉到「Alpha波」，警覺的速度也跟著增快，最終導致人們一整天都處於緊張焦慮的狀態。

而第三個錯誤也是不少人喜歡做的事情，就是來一杯「早晨咖啡」，拉吉在片中說明，「皮質醇（Cartisol）」又被稱作壓力賀爾蒙，能夠讓人警覺、充滿幹勁，它產生的時間正好就是一般人剛起床的8點到9點左右，而咖啡因則是一種中樞神經興奮劑（Stimulants），若是人們在清醒後就喝了咖啡，咖啡因的效果將大打折扣，因此他也建議人們，應該等到晚一點、皮質醇下降以後再喝咖啡，才能有效地提神醒腦。