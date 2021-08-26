彰化公共自行車MOOVO搶先亮相。（運點提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化公共自行車MOOVO搶先亮相。（運點提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣公共自行車率全台之先，全面更換新系統，MOOVO運點科技已接手， 新車從8月30日起在彰化縣鹿港鎮17個站點先上線，首發從鹿港高中出發，提供100輛，整個鹿港約200輛到9月2日都會安放完畢，接續彰化市、員林市，總共1650輛也在9、10月全面換新，其中300台電輔車待自行車全面配置後再分配地點。

「好新自行車，來騎騎看！」運點公司表示，8月30日於彰化縣鹿港鎮上線的車款為MOOVO智慧自行車，除了可以使用一卡通、悠遊卡租借之外，也提供MOOVO APP綁定信用卡或數位金融卡等多元支付與租借方式。MOOVO智慧自行車在外觀與使用上採人性化設計，包含低跨點車身設計、三段變速、防爆式充氣胎、前後太陽能LED車燈外，更配有手機固定架、易拉式坐墊調整器、寬體手把與加厚氣墊椅座。

MOOVO智慧自行車的租借站與現有彰化公共自行車租借站一樣，但透過電子圍籬的管理方式，提升土地坪效，增加借還車的場域方便性。前4小時費率也與現在的公共自行車系統相同，每30分鐘10元但不採累進費率，對民眾更優惠，前30分鐘租借仍享有縣府補助5元。

運點科技自今年7月起接手彰化公共自行車經營權，順利營運原有彰化縣公共自行車YouBike1.0系統，舊系統已過渡到新一代的智慧樁電子圍籬系統，運點公司表示，配合新系統上線推廣，運點科技在上線初期會在租借頻率較高的租借站增設臨時服務台或者安排服務人員，提供民眾租借使用教學與協助註冊等服務。可到官方網站或下載MOOVO APP註冊了解使用方式。

彰化縣是台灣第一次全面換新公共自行車系統，運點團隊表示， MOOVO系統在全球超過20個城市上線，平台累積管理逾100萬名用戶，在新北市所扮演共享運具的角色營運也滿周年。