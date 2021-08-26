桃園市44歲溫姓男子23日施打高端疫苗，25日工作時突然暈倒送醫後不治。遺孀哽咽受訪，她說，丈夫堅持要打高端，另糖尿病已有控制，對中央流行疫情指揮中心在記者會為丈夫「增胖」感到不解。無奈說，全家人都想要知道丈夫死亡的原因。

今年5月剛拿到桃園市模範勞工的溫姓男子，和弟弟23日一起施打高端疫苗後，25日在桃園市大園區工廠工作時，突然昏倒送醫不治。溫男25日相驗，溫男弟弟說，哥哥身體健康、狀況正常，只是有糖尿病。他說，事發後無奈、不知所措，就想知道正常的哥哥，為什麼突然不在了。

中央流行疫情指揮中心25日記者會中，提及溫男「有糖尿病史，體重較重、為120至130公斤間。」遺孀認為，孩子已經長大，都想知道爸爸走掉的原因。她和孩子更無法接受中央的說法。她補充，丈夫去年體檢時，體重90多公斤，孩子也都很訝異，覺得爸爸沒有這麼重，質疑「是不是因為某些原因才這麼重。」

「丈夫這麼相信高端。」她又說，當初請丈夫幫她預約疫苗時，還問丈夫要不要一起，丈夫當時回絕，說要打高端疫苗。但自己比較相信國際認證，因此沒和丈夫一起打。遺孀也說，雖然還不能證明與疫苗有關，但「總是會有疙瘩」，認為人好好的，打疫苗就沒了，連最後一面都沒有見到，是想知道為什麼會這樣。桃園地檢署則說，26日相驗後預計30日早上解剖釐清死因。