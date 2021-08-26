台中一中高三學生陳彥任（右起）、郭怡凡、張椿宥合作製作鐵道模型，參加日本鐵道大賽，奪下最佳品質、最佳影像2個獎項。（林欣儀攝）

台中一中3名學生善用對鐵道、模型的喜愛，製作鐵道模型並參加日本鐵道大賽，成為唯一奪獎的外國隊伍。（林欣儀攝）

台中一中高三學生陳彥任從小住在鐵道旁，因對蒸汽火車的熱愛，3歲時就成為鐵道迷，升高中後更投入鐵道模型的收藏與製作，日前他與班上同好郭怡凡、張椿宥合力製作大型鐵道模型，參加日本鐵道大賽，費時近1年、期間多次敲掉重製，最終奪下最佳品質、最佳影像獎，是今年唯一奪獎的外國隊伍。

提到對鐵道的熱愛，陳彥任說，3歲時跟著媽媽到彰化二水看蒸汽火車，發現其外觀有許多機械設計、與現代火車很不同，就此成為鐵道迷；一開始從Q版回力火車開始玩，直到國中會考後，媽媽買了火車模型當作獎勵，就此沉浸在鐵道模型的世界。

陳彥任說，一開始玩鐵道模型著重在車輛，有時做好了模型還能拿到店家玩，直到高二上學期，與彰化竹塘國中校長黃仲平討論到日本鐵道大賽，決定嘗試參加，並與同樣身為鐵道迷的郭怡凡、喜愛模型的張椿宥合作，開始投入鐵道模型製作。

張椿宥則說，會加入模型社團，是因為覺得模型很好看，且可以透過製作模型幫助自己培養專注能力；3個人從高二上學期開始構思、下學期投入製作參賽作品，主要設計是在橋的上方製作鐵道，並利用工藝課剩下的邊角料、學校報廢課桌椅裁切後當作原料，難度較高的是橋樑製作，期間多次敲掉重做。

幼稚園就喜歡鐵道的郭怡凡說，小時候每天都要去看火車，看完才甘願回家，升高中後開始投入鐵道模型，這次製作模型的橋樑主體時，一開始使用石膏塑型，但因石膏凝固後是白色、整體風格無法搭配，後來改用水泥原料，卻因水泥塑型難度高，歷經失敗、重做，才終於成功。

在鐵道模型製作過程中，團隊遇到疫情三級警戒，只好由陳彥任將大模型搬回家，其他2人則先做小型零件，之後再組裝，日前寄到日本參賽，並透過線上影片越洋介紹，奪下最佳品質獎、最佳影像獎。

中一中校長林隆諺指出，配合新課綱上路，學校在自主學習方面，每周提供學生2堂課、讓學生得以做自己喜歡的事情，這3名學生就是利用自主學習課程投入模型製作，顯示新課綱已在學校開花結果。