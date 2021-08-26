在美國食藥管理局（FDA）日前批准輝瑞/BioNTech新冠疫苗的完全使用授權後，達美航空（Delta Air Lines）周三宣布，如果員工選擇不接種新冠疫苗，每個月就必須為公司提供的醫療保險計畫額外支付200美元。

在美國FDA批准輝瑞/BioNTech疫苗的正式藥證後，越來越多企業和機構不是強制要求內部人員接種疫苖，就是對不願意接種疫苖的人祭出懲罰性措施。

這個提高醫療保險附加費用的舉措，是美國企業催動員工接種疫苗以對抗這場大流行的最新策略。

在美國FDA通過輝瑞疫苗的正式藥證後，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，即起美國企業可以開始強制要求員工接種疫苗。

美國國家過敏及傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）則表示，只要夠多人接種疫苖，美國可望在明年初控制住新冠疫情，並恢復正常生活。

包括聯合航空等許多美國企業已經強制要求員工接種新冠疫苗，以避免公司營運受到高傳染性Delta新冠變種病毒的影響。

美國總統拜登亦敦促民間企業強制要求員工接種疫苗。

在達美航空宣布員工必須多付醫療保險費之後，其同業加拿大航空（Air Canada）亦宣布在10月30日之前還未接種新冠疫苗的員工將面臨解僱或休無薪假。此外，是否已完整接種疫苗，也將作為新進員工的就職條件。

新冠疫情急升已使航空業前景蒙上陰影。美國航空周三宣布，由於訂票放緩、取消訂票增加，8月營收恐將不如內部預測。

達美航空執行長Ed Bastian在通知員工的信函中表示，每個月附加200美元醫療保費的措施將於11月1日生效。他並表示，這項附加費是必要措施，有助於化解因員工決定不接種疫苗使公司面臨的財務風險。Bastian表示，達美航空約75%的員工已經接種疫苗，而最近幾周因染疫住院的員工全都尚未完整接種疫苗。

全球顧問公司Mercer表示，美國企業已經到了採取更嚴格措施以刺激員工接種疫苗的「臨界點」，預計未來幾周將有更多公司宣布強制接種疫苗和加收保費等規定。