為推動性別平等，台北市政府26日宣布與生理用品品牌合作，於北市5所國中供應生理用品，在今年9月1日開學至明年1月推行，試辦一個學期，將在廁所放置月經盒，提供師生使用，估計1522人受惠。北市已編列6000萬預算，預計明年全面補助國中生理用品。

台北市長柯文哲致詞時表示，台北要成為國際、進步城市，要建立性別友善的社會，其中的議題包含月經貧窮、月經平權、月經不平等、月經污名化、月經教育等。柯透露，他原本聽到預算1年要1億，但他認為一定要試辦，做幾個月看效果怎麼樣，再決定政策如何落實，包括放在學校還是找四大超商。

柯文哲說，台灣每位女性一生要花在生理用品接近10萬，英國大約是30萬台幣，不希望因為無法負擔，造成更換生理用品次數減少，危害健康。包括英國對生理用品營業稅取消、蘇格蘭推動生理用品免費供應的政策，紐西蘭今年則宣布開始全國實施，因此北市也做倡議，不過全市實施還有許多技術問題要克服。

副市長黃珊珊表示，今年試辦由廠商贊助，明年已經編列6000多萬預算，希望在國中全面性提供生理用品，積極爭取議會支持，原本預計規劃1億元是納入高中生，考量到預算問題，先在國中推行，另外會訓練種子教師，到各學校衛教，希望月經不再羞於啟齒。

對於明年全市推行方式，黃珊珊指出，經過考量後，預計讓學生以優惠券去通路購買生理用品，雖然柯希望使用台北通，但綁定需要家長同意，因此會以親師生平台為主，派發優惠券，「學校不要變倉庫，也不是在販售東西」，會招標不同通路、四大超商，通路多元不限制，讓學生自由選擇廠牌與商品。