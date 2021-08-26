大陸商務部今（8／26）日舉行例行新聞發布會，在回答關於中美經貿磋商進程的問題時，新聞發言人高峰表示，中美經貿團隊保持著正常溝通。

高峰表示，今年前7個月，中美雙邊貨物貿易額較去年同期增長40％，其中，中國自美進口增長50.4％，對美出口增長36.9％。這充分表明兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。

高峰強調，中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟恢復。

近期，隨著中國新任駐美大使秦剛的到任，中美關係開始有了緩和的跡象。

繼美國國務院二把手謝爾曼會見秦剛之後，美國國務卿布林肯又「破天荒」地給中國外長王毅打電話，主動向中國方面示好，表示願為兩國關係的和諧穩定「鞠躬盡瘁」。

據美聯社報導，日前，中國駐美大使秦剛和美國中美貿易代表克萊格·艾倫舉行了視訊會面。秦剛表示，中美雙方都希望兩國貿易保持強勁增長，以便拉動經濟增長、造福兩國人民。

事實上，自秦剛履新以來，他就開始圍繞中美合作展開一系列外交活動。如今，中方在經貿合作上對美釋放積極信號，說明中美兩國雖然還有不少分歧，但是雙方在相關領域仍然存在著共同利益，這就為兩國擴大交往與經貿合作提供了可能性。

分析人士指出，秦剛大使在這次談話中，對外傳遞了兩個關鍵信號：

第一，儘管雙方關係已經劍拔弩張，但中國對美依然秉持著開放合作的態度。在不損害國家利益的前提下，中方願意加強和美國在經濟領域的合作。

第二，拜登政府在政治形態上對華處於高壓狀態，但美國商業可以通過「遊說」等方式，對其施加影響，進而緩和中美兩國之間的關係。