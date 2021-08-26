謝京穎瘦7kg甩「舅媽妹」，啦啦隊女神回歸。（民視提供）

謝京穎演出潘柏希在醫學院的同學。（民視提供）

謝京穎演出潘柏希在醫學院的同學。（民視提供）

藝人謝京穎在八點檔《大時代》中演活舅媽阿珠珠後，日前也加入《黃金歲月》劇組，為了甩掉舅媽味，她3個月前靠著飲食控制跟運動，成功瘦身7公斤，笑說前陣子到劇組定裝，工作人員還認不出她，直說跟上一檔的角色判若兩人。

這次加入《黃金歲月》演出潘柏希在醫學院的同學尤香琪，自嘲是吊車尾進醫學院所以「鏘鏘的」，專門製造笑料的學生。而在校園拍攝的謝京穎，最開心就是常常被學生搭訕，讓她又驚又喜。

謝京穎表示，從開拍前就知道要演出女學生，為了甩掉大嬸樣，拼命在家做運動，尤其防疫期間在家真的很容易發懶，只能拼命做劇本功課，還有追劇來轉移肚子餓的注意力。她坦言瘦身還有最大的動力就是壓力，因為近2年沒拍戲，深怕無法挑戰自己，所幸搭檔的演員潘柏希跟她之前有合作過，所以兩人在校園拍攝也相當順利。

一出場的就跳熱舞的謝京穎，笑說第一天拍攝就要一直甩脖子，一連甩了50多下，讓她直說真的快抽筋，還好以前是中華隊的啦啦隊，所以開錄前練習10分鐘就上場，讓工作人員直誇「寶刀未老」，一旁的潘柏希則連忙誇讚跳得很電，超有魅力的！