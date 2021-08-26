星二代女星歐陽娜娜因為是資深藝人歐陽龍和傅娟的女兒，從小到大行為舉止被放大檢視外，連會什麼才藝或是未來動向都備受關注，尤其她擁有過人音樂天賦和清新脫俗的外貌，最後還是繼承衣缽出道當藝人；近年歐陽娜娜積極在大陸發展，日前更首度開啟「付費直播」，要看她完整演唱得付6元人民幣（約新台幣25元），沒想到有不少網友聽完狠批「不值」，引起熱議。

歐陽娜娜近年把工作重心放在大陸，不僅拍電視劇跟電影，也有發行個人單曲，在當地累積不少人脈的她，每每都獲得不少演藝圈前輩或好友力挺，分享她的音樂讓更多人聽到；而平時歐陽娜娜也會在社群開直播回饋粉絲，但日前她突然在某影音平台首度開啟付費直播，網友聽完免費3分鐘要繼續欣賞就得支付6元人民幣（約新台幣25元）。

歐陽娜娜首度開啟付費直播，引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

讓網友意外的是，過去該平台一直都是免費模式，沒想到現在也用「賣門票」變相打賞藝人或網紅，而一些網友聽完歐陽娜娜的免費3分鐘，居然紛紛不留情直言，「我試聽了幾分鐘，不值得付費」、「這年頭，也太好賺錢了吧？」、「直播也有這種操作？」、「缺錢缺瘋了吧」、「沒多專業，直播像是在KTV唱歌」。

一些網友聽過歐陽娜娜免費3分鐘後，忍不住狠批不值得付費。(圖/ 摘自微博)

而有部分眼尖網友注意到，除了歐陽娜娜收費6元人民幣（約新台幣25元），影音平台還有其他知名歌手，像是天后張惠妹和魚丁系（蘇打綠），他們則要收費30元人民幣（約新台幣124元）。