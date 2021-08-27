日本藤田醫科大學等組成的研究團隊今天表示，在接種COVID-19首劑疫苗後，人體內抗體僅些微增加，但接種第2劑後大幅增加，然後持續減少，3個月後僅有接種第2劑後的約1/4。

日本朝日新聞報導，研究團隊所研究的抗體為IgG（免疫球蛋白G）抗體，可以附著在新型冠狀病毒表面的棘突蛋白上，被認為可以防止細胞受到感染。

研究團隊針對接種輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的男女教職員等約200多人，年齡從20多歲到70多歲不等，分成接種疫苗前、接種首劑14天後、接種第2劑14天後、接種首劑起3個月後4個階段，調查受測者血液中的抗體數量。

研究結果顯示，接種完首劑疫苗後的抗體僅些微增加，但接種完第2劑後大幅增加；女性體內抗體較男性來得高，男性年齡愈大體內抗體量愈少。

接種首劑疫苗起3個月後，抗體量平均值會減少到只有接種第2劑後的約1/4，男女都有相同傾向。這種在接種第2劑後抗體快速增加，接著呈現減少的傾向，跟之前已完成的海內外各項研究結果相同。

雖然抗體持續減少，但還是高於實際染疫患者體內所保有的抗體量。

專精傳染病研究的藤田醫科大學教授土井洋平說，研究中調查的抗體是免疫機制的一部分，而且雖說有減少，但仍然是很高的狀態，「現階段有必要讓更多的人接種兩劑疫苗」。

即使在抗體減少的情況下染疫，體內會再度增加抗體或啟動其他免疫機制。海外研究顯示，接種疫苗6個月後仍保有預防感染或避免重症的效果。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100826