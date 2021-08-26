作家九把刀的57歲岳母7月26日接種AZ疫苗，4天後身體不適送醫不治。九把刀昨在臉書發文抒發情緒，指解剖報告尚未出爐，並已寫了陳情書。法務部法醫研究所26日回應，目前正積極進行相關檢驗中，對於當事人家屬所提意見，會以最嚴謹的態度詳加審酌。

法醫研究所表示，解剖鑑定死因是以科學證據為基礎，為釐清死因，會進行完整且必要的檢驗，尤其對於死亡原因是否與接種疫苗相關的案件，因攸關國人注射疫苗的安全及後續民眾救濟程序，受理後均非常重視。

法醫研究所指出，已立即指派法醫師進行解剖，也會在完成各項相關的科學檢驗後，儘速製作解剖鑑定報告，送交檢察官進行後續案件的處理，並依傳染病防治法規定，提供主管機關需求的資料。九把刀岳母的案件，刻正依據解剖所得資料進行檢驗，將儘速完成解剖鑑定報告，協助釐清疑義。

九把刀昨在臉書表示，許多醫學專家在電視上隔空發表媽媽可能的死因，他們都謹記在心，做了筆記。他寫了陳情書，希望正在撰寫解剖報告的法醫可以參酌一下諸方意見，他們遠遠不是專家，只能藉著這種方式提醒，現在就是靜待解剖報告出爐，「我漸漸懂了，這不是給媽媽一個答案，需要答案的是我們。」