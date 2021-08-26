台南市台一線二層行橋下，24日凌晨有民眾通報發現一具浮屍，歸仁警分局派員到現場並通報119協助打撈，因死者已腫脹發黑且身上無皮夾等證件，採指紋也無所獲，輾轉請善化專勤隊協助持行動指紋掃描載體並採證比對，掌握死者是一名越南籍潘姓移工，聯繫到同樣來台工作的潘母，採取DNA確認身分，讓死者不至於淪為無名屍，也得以與家人重聚。

警方指出，初步檢視死者因腫脹發黑且身上無皮夾等證件，鑑識警務員陳泓彬、警員李亞宸雖立刻採指紋比對，但無所獲，透過警政署失蹤人口平台，也未發現相關特徵對象，於是先將大體暫以無名氏移置市立殯儀館，報請檢察官相驗。

檢察官相驗後，指示警方全力查明死者身分，警務員陳泓彬依據死者衣著判斷可能為外籍移工，24日下午洽請移民署善化專勤隊協助，派員持行動指紋掃描載體，至市殯採證比對，比中一名在高雄市工作的越南籍潘姓移工，經聯絡仲介，潘男23日清晨無故外出後即失聯，而在南投縣工作的潘男母親24日晚間指認，無法確定，採取DNA後，25日上午比對確認為潘男無誤。

潘母難過表示，22日晚間，兒子曾致電吐露輕生念頭，不料發生憾事。歸仁分局分局長邱顯良肯定偵查隊鑑識警務員陳泓彬、警員李亞宸積極比對死者身分，橫向聯繫取得移民署專勤隊資訊，終能讓死者得以與家人重聚、落葉歸根，也讓家屬安心。

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