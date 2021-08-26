52歲女星「台灣濱崎步」王彩樺即便生下兩個寶貝女兒，外型依舊維持在良好狀態，時常PO養眼照造福網友，今（26日）她再曝光一組自拍，超兇曲線一早就讓粉絲鼻血狂流。

王彩樺今早晨7點多在臉書跟大家問好，說：「姐兒我早上起床先敷臉，回家卸妝也敷臉，每天的功課」，大方公開保養祕訣，並透露等下的行程，要先去化妝做造型準備錄影，再去為廣告定裝，相當滿意如此充實的生活。

同時，王彩樺隨文附上3張自拍照，每張尺度都超級性感，其中一張她敷著面膜，手指著臉部，俏皮地趴在黑色沙發上拍照，豐滿D球直接被擠壓到變形，深邃事業線都歪了，許多網友害羞大呼：「彩樺姊，兇狠大哦」、「犯規」、「擠得波濤胸湧」、「我都要流鼻血流到貧血了！不買櫻桃來吃不行了」、「身材火辣性感女神」。另外兩張照片也不遑多讓，灰色內衣自然露出，純白細肩帶低胸背心襯托飽滿雙乳，配上漂亮的素顏，成為最美風景。

王彩樺年過半百，為何還能保持如此火辣的身材？事實上，157cm的王彩樺過去一度暴肥到60kg，後來靠著少吃澱粉、一天吃兩餐、勤勞運動的方式，大大降低攝取的熱量，又能消耗多餘脂肪、雕塑緊實的身材曲線；如果沒有空檔出門運動，她在家也會做伸展、抬腿之類的緩和運動，對鍛鍊臀型有些幫助。