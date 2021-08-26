27歲的李姓男子在新竹縣新豐鄉一間科技公司，疑似在維修過程中觸電而亡。（民眾提供）

新竹縣一間科技公司24日傳出維修鐵捲門發生的死亡案，27歲的李姓男子前往新豐鄉的某科技公司維修，疑似未斷電而爬上梯子，誤觸天花板線槽，當場失去呼吸、心跳，送醫不治身亡。檢警相驗時，發現他左手有水泡，疑似觸電後心因性休克，至於是否為人為疏失、意外死亡，仍待進一步釐清。

李男當時與公司另外兩名莊姓、黃姓資深男同事，於24日下午2點許，前往新豐鄉一間科技公司，修理鐵捲門，但在作業時，疑似沒有先斷電，李男爬上天花板維修時，左手誤觸天花板線槽，導致觸電。

在場者立即致電119求救，新竹縣消防局山崎消防分隊消防員抵達時，李男還趴在天花板電纜線槽上，消防員最後利用三角吊帶和繩索，以人力運送方式，將李男救下，不過當時李男已經沒有呼吸、心跳，雖當場以心肺復甦術，並送往東元綜合醫院救治，仍於下午4點許不治身亡。

檢、警25日相驗，發現李男左手有明顯水泡，懷疑是因左手觸電導致心因性休克而亡，至於李男意外死亡為人為疏失、意外事故，仍待釐清，檢警也通報新竹縣勞工處調查，釐清是否有安全疏失疑慮。